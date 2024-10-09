Зеленский обиделся на Байдена и решил представить «план победы» Шольцу

Владимир Зеленский после отказа президента США Джо Байдена прилететь с визитом в Берлин на саммит контактной группы в формате Рамштайн по поводу военной помощи Киеву решил всё же приехать в ФРГ и отчитаться перед канцлером Олафом Шольцем. Об этом сообщает издание Bild, ссылаясь на немецкие источники в правительстве.