Зеленский обиделся на Байдена и решил представить «план победы» Шольцу
Bild: Зеленский решил отчитаться перед Шольцем после отказа Байдена от встречи
Владимир Зеленский после отказа президента США Джо Байдена прилететь с визитом в Берлин на саммит контактной группы в формате Рамштайн по поводу военной помощи Киеву решил всё же приехать в ФРГ и отчитаться перед канцлером Олафом Шольцем. Об этом сообщает издание Bild, ссылаясь на немецкие источники в правительстве.
«В пятницу Зеленский прибудет в Берлин и встретится с канцлером Олафом Шольцем... В канцелярии Зеленский хочет представить канцлеру свой «план победы» — говорится в статье.
Кроме того, согласно информации издания, Зеленский также намерен провести встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Напомним, Зеленский представил «план победы» союзникам в ходе поездки в Нью-Йорк. В документе содержатся запросы на поставки нового оружия, вступление Украины в НАТО и разрешение наносить удары вглубь РФ. После провального визита в Штаты был анонсирован октябрьский саммит в формате «Рамштайн». Ожидалось, что на ней будут приняты важные для Киева решения, но недавно появились сообщения, что мероприятие перенесут. Сегодня информация подтвердилась. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен, который должен был сопровождать президента Джо Байдена на встрече контактной группы по Украине, отменил визит в Германию.
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