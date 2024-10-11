Появилось милое видео встречи похищенного лилипутом кенгурёнка Кроша с семьёй
Похищенный из зоопарка в Ярославле кенгурёнок Крош воссоединился с семьёй
Кенгурёнок Крош. Обложка © Telegram / Ярославский зоопарк
Кенгурёнок по кличке Крош, которого лилипут украл из зоопарка в Ярославле, вернулся в вольер к родителям. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.
Кенгурёнок Крош вернулся в родной Ярославский зоопарк. Видео © Telegram / Ярославский зоопарк
«Пришло время возвращаться домой. Заботливые сотрудники погрузили Кроша в переноску и доставили в вольер к родителям», — указано в сообщении.
В пресс-службе зоопарка уточнили, что после возвращения Крош некоторое время провёл на карантине. Когда малыш увидел сородичей, он сразу ринулся к ним и обнюхал их мордочки. Сотрудники зоосада обрадовались воссоединению семьи кенгуру.
Напомним, ранее за неделю из двух зоопарков были похищены три детёныша кенгуру: один в Ярославле, ещё двое — под Калугой. Позднее похитителя задержали. Оказалось, что одно животное он уже продал в Москве (позднее его нашли), а второе хотел обменять на обезьяну. К сожалению, третий малыш скончался. МВД опубликовало видео задержания негодяя. Им оказался лилипут. Злоумышленника могут отправить на принудительное лечение, так как он неадекватно ведёт себя в СИЗО.