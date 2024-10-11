Появилось милое видео встречи похищенного лилипутом кенгурёнка Кроша с семьёй

Кенгурёнок по кличке Крош, которого лилипут украл из зоопарка в Ярославле, вернулся в вольер к родителям. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

Кенгурёнок Крош вернулся в родной Ярославский зоопарк. Видео © Telegram / Ярославский зоопарк

«Пришло время возвращаться домой. Заботливые сотрудники погрузили Кроша в переноску и доставили в вольер к родителям», — указано в сообщении.