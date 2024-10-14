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13 октября, 22:53

«Досталось по делу»: В Европе подтвердили слова Медведева о банкротстве Запада

Французский политик Филиппо назвал разгромом НАТО слова Медведева о Западе

Слова зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о банкротстве западных союзников Киева соответствуют истине. Так о заявлении российского политика отозвался лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Ранее экс-президент РФ сообщил, что «безумная пьяная кодла хохлов» обходится зарубежным партнёрам слишком дорого. Как результат, у США нет денег для борьбы с последствиями разрушительного урагана «Милтон», у Франции не осталось средств для поддержки аграриев, а Германия лишилась возможности возродить собственную промышленность. При этом на новое оружие для истребления славян у Запада финансы находятся, указал зампред Совбеза.

«Медведев разгромил страны НАТО в своём новом заявлении, выдав им абсолютную правду! И [президенту Франции Эмманюэлю] Макрону досталось по делу!» — написал Филиппо в соцсетях.

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Также Медведев иронично «прошёлся» и по победному плану Владимира Зеленского, который вот-вот презентуют гражданам Украины. Известно, что первый пункт документа предусматривает вступление Незалежной в ряды НАТО.

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Life.ru

Илья Пушкарев
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