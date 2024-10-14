Ранее экс-президент РФ сообщил, что «безумная пьяная кодла хохлов» обходится зарубежным партнёрам слишком дорого. Как результат, у США нет денег для борьбы с последствиями разрушительного урагана «Милтон», у Франции не осталось средств для поддержки аграриев, а Германия лишилась возможности возродить собственную промышленность. При этом на новое оружие для истребления славян у Запада финансы находятся, указал зампред Совбеза.