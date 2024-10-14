«Досталось по делу»: В Европе подтвердили слова Медведева о банкротстве Запада
Французский политик Филиппо назвал разгромом НАТО слова Медведева о Западе
Слова зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о банкротстве западных союзников Киева соответствуют истине. Так о заявлении российского политика отозвался лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Ранее экс-президент РФ сообщил, что «безумная пьяная кодла хохлов» обходится зарубежным партнёрам слишком дорого. Как результат, у США нет денег для борьбы с последствиями разрушительного урагана «Милтон», у Франции не осталось средств для поддержки аграриев, а Германия лишилась возможности возродить собственную промышленность. При этом на новое оружие для истребления славян у Запада финансы находятся, указал зампред Совбеза.
«Медведев разгромил страны НАТО в своём новом заявлении, выдав им абсолютную правду! И [президенту Франции Эмманюэлю] Макрону досталось по делу!» — написал Филиппо в соцсетях.
Life.ru