Опубликовано последнее прижизненное фото дрейфовавших в Охотском море туристов

Попутчик трёх туристов, два месяца дрейфовавших в Охотском море, показал их последнее фото, сделанное незадолго до трагедии. Снимок был сделан непосредственно перед отплытием путешественников в сторону Сахалина.

Владелей фото Денис входил в группу туристов, которая встретила Пичугиных 9 августа на Шантарских островах, куда те приплыли, чтобы посмотреть на китов. После этого они в компании Дениса и его семьи вернулись на материк, где и было сделано фото. Далее они планировали возвращаться на Сахалин, пройдя порядка 150 километров по морю.

«Я в центре, слева от меня жена с дочкой и выживший Михаил. Справа Илья с отцом, которые погибли», — перечислил присутствующих на снимке Денис в беседе с «Лентой.ру».