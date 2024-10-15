Опубликовано последнее прижизненное фото дрейфовавших в Охотском море туристов
На фото слева - направо: Сергей Пичугин, Илья Пичугин (они погибли), Денис, его супруга, его дочь, Михаил Пичугин (выживший). Обложка © «Лента.ру»
Попутчик трёх туристов, два месяца дрейфовавших в Охотском море, показал их последнее фото, сделанное незадолго до трагедии. Снимок был сделан непосредственно перед отплытием путешественников в сторону Сахалина.
Владелей фото Денис входил в группу туристов, которая встретила Пичугиных 9 августа на Шантарских островах, куда те приплыли, чтобы посмотреть на китов. После этого они в компании Дениса и его семьи вернулись на материк, где и было сделано фото. Далее они планировали возвращаться на Сахалин, пройдя порядка 150 километров по морю.
«Я в центре, слева от меня жена с дочкой и выживший Михаил. Справа Илья с отцом, которые погибли», — перечислил присутствующих на снимке Денис в беседе с «Лентой.ру».
Собеседник издания добавил, что сам вместе с родными остался на большой земле. Погода была ясной, но они с Пичугиными договорились на всякий случай держать связь, однако она пропала после внезапно нагрянувшего шторма. Денис позвонил в экстренные службы 10 августа, когда Пичугины не вышли на контакт. Мужчина отмечает, что суетиться там стали только 12 августа, а искать мореплавателей начали лишь 14-го.
Напомним, что Пичугины — двое братьев и сын одного из них — вышли в Охотское море на катамаране 9 августа. Через некоторое время связь с ними пропала. Дрейфующую лодку удалось найти лишь 14 октября почти в тысяче километров от запланированного места прибытия. Выжить удалось только одному из троих — Михаилу Пичугину, его брат и племянник плавания не пережили. Мужчина провёл в своей лодке 67 дней, похудев на 50 килограммов. Михаил уже успел немного прийти в себя и рассказать, как ему удалось дождаться спасения. Одна из причин — организм переключился на эндогенное питание, начав сжигать мышцы и жир. Life.ru публиковал большой материал об этом трагически закончившемся путешествии.