ЕС заморозил вступление Грузии после скандальных законов

Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе объявили, что процесс вступления Грузии в союз фактически приостановлен из-за действий её правительства, которые противоречат европейским ценностям.

В частности, власти Грузии приняли два закона, вызывающих критику в ЕС: «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и «О прозрачности иностранного влияния», ставший известным как закон об иноагентах.

Европейский союз выразил недовольство, отметив, что такие меры подрывают движение Грузии в сторону ЕС. В итоговом документе саммита указано, что Тбилиси должно отменить эти законы, чтобы продолжить интеграцию в Европейский союз.

Кроме того, европейские лидеры призвали Грузию провести глубокие демократические реформы, соответствующие требованиям интеграции в ЕС, и выразили надежду, что предстоящие парламентские выборы пройдут «свободно и честно» с доступом для местных и иностранных наблюдателей.