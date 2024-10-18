ЕС заморозил вступление Грузии после скандальных законов
Евросоюз приостановил процесс вступления Грузии из-за новых законов
Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе объявили, что процесс вступления Грузии в союз фактически приостановлен из-за действий её правительства, которые противоречат европейским ценностям.
В частности, власти Грузии приняли два закона, вызывающих критику в ЕС: «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и «О прозрачности иностранного влияния», ставший известным как закон об иноагентах.
Европейский союз выразил недовольство, отметив, что такие меры подрывают движение Грузии в сторону ЕС. В итоговом документе саммита указано, что Тбилиси должно отменить эти законы, чтобы продолжить интеграцию в Европейский союз.
Кроме того, европейские лидеры призвали Грузию провести глубокие демократические реформы, соответствующие требованиям интеграции в ЕС, и выразили надежду, что предстоящие парламентские выборы пройдут «свободно и честно» с доступом для местных и иностранных наблюдателей.
Напомним, что Грузия продолжает сворачивать с дорожки евроинтеграции. После принятия закона об иноагентах в США заявили, что пересмотрят свои отношения с Тбилиси, а ЕС сообщил о проблемах со вступлением в объединение из-за разногласий в ценностях. Позднее в Евросоюзе захотели наказать республику приостановкой безвизового режима, а также пока остановили официальные контакты с руководством Грузии.
*Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.
Shutterstock / FOTODOM