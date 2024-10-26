Фехтовальщика с двумя кухонными ножами не могут допросить о причинах резни в «Окее»
СК: Напавший на клиентов ТЦ в Петербурге мужчина остаётся под охраной в больнице
Задержанный в петербургском магазине. Обложка © Telegram / 78.ru
Следствие пока не может допросить подозреваемого, который устроил резню в магазине «Окей» в Санкт-Петербурге. Сейчас мужчина находится под полицейской охраной в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. Об этом ТАСС рассказали в региональном СК.
«Пока по медицинским показаниям проведение следственных действий с нападавшим невозможно, выставлен пост охраны в больнице, вопрос отложен до понедельника», — уточнила старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Юлия Кольникова.
Напомним 25 октября вооружённый двумя кухонными ножами мужчина ворвался в гипермаркет «Окей» на проспекте Космонавтов в Петербурге. Он успел ранить несколько человек, затем его скрутил один из покупателей. Личность нападавшего уже установлена: это 44-летний Юрий А., раньше мужчина занимался фехтованием. В результате нападения пострадали пять человек и сам злоумышленник. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. У нападавшего не обнаружен алкоголь в анализах крови.