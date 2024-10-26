Фехтовальщика с двумя кухонными ножами не могут допросить о причинах резни в «Окее»

Следствие пока не может допросить подозреваемого, который устроил резню в магазине «Окей» в Санкт-Петербурге. Сейчас мужчина находится под полицейской охраной в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. Об этом ТАСС рассказали в региональном СК.