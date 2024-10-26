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26 октября, 14:45

Подкоп при часовых: Как в липецкой ИК проглядели 65-метровый тоннель насильников и педофилов на волю

Криминалист Игнатов: В побеге заключённых липецкой ИК-2 виноваты сотрудники ФСИН

Тоннель в липецкой ИК. Фото © Telegram / Площадь

Тоннель в липецкой ИК. Фото © Telegram / Площадь

Побег шестерых заключённых из липецкой ИК-2 стал возможен из-за халатности сотрудников ФСИН, которые не заметили 65-метровый тоннель. Таким мнением поделился криминалист Михаил Игнатов в беседе с NEWS.ru.

Эксперт считает, что сотрудники ФСИН недоглядели, в результате чего на воле оказались опасные преступники. Он считает, что задачей правоохранителей является в том числе вовремя распознать подозрительных лиц, решивших сбежать.

«Не проверили, не увидели, не получили вовремя оперативную информацию о подозрительном поведении лиц, возможно, готовящих побег. Думаю, будет расследование, ответственные лица будут привлечены к ответственности», — выразил свою точку зрения Игнатов.

Стала известна личность четвёртого задержанного зэка, давшего дёру из колонии
Стала известна личность четвёртого задержанного зэка, давшего дёру из колонии

Он отметил, что колония, как правило, представляет собой открытую территорию с бараками, административными зданиями и подсобными помещениями, обнесённую колючим забором с сигнализацией. Кроме того, есть вышки с вооружёнными часовыми и запретная зона со служебными собаками. Сбежать оттуда очень сложно.

Напомним, 26 октября несколько зэков предприняли рискованную попытку сбежать из тюрьмы через вырытый туннель. Полиция, ФСБ и Росгвардия начали разыскивать их. В Сети были опубликованы ориентировки. Двоих зэков спустя некоторое время накрыли в Тамбовской области. Вскоре были задержаны ещё двое, включая предполагаемого организатора побега. Беглые заключённые на допросе выдали маршрут побега из России. К настоящему времени пойман пятый беглец.

Алёна Зиновьева
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