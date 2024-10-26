Подкоп при часовых: Как в липецкой ИК проглядели 65-метровый тоннель насильников и педофилов на волю
Криминалист Игнатов: В побеге заключённых липецкой ИК-2 виноваты сотрудники ФСИН
Тоннель в липецкой ИК. Фото © Telegram / Площадь
Побег шестерых заключённых из липецкой ИК-2 стал возможен из-за халатности сотрудников ФСИН, которые не заметили 65-метровый тоннель. Таким мнением поделился криминалист Михаил Игнатов в беседе с NEWS.ru.
Эксперт считает, что сотрудники ФСИН недоглядели, в результате чего на воле оказались опасные преступники. Он считает, что задачей правоохранителей является в том числе вовремя распознать подозрительных лиц, решивших сбежать.
«Не проверили, не увидели, не получили вовремя оперативную информацию о подозрительном поведении лиц, возможно, готовящих побег. Думаю, будет расследование, ответственные лица будут привлечены к ответственности», — выразил свою точку зрения Игнатов.
Он отметил, что колония, как правило, представляет собой открытую территорию с бараками, административными зданиями и подсобными помещениями, обнесённую колючим забором с сигнализацией. Кроме того, есть вышки с вооружёнными часовыми и запретная зона со служебными собаками. Сбежать оттуда очень сложно.
Напомним, 26 октября несколько зэков предприняли рискованную попытку сбежать из тюрьмы через вырытый туннель. Полиция, ФСБ и Росгвардия начали разыскивать их. В Сети были опубликованы ориентировки. Двоих зэков спустя некоторое время накрыли в Тамбовской области. Вскоре были задержаны ещё двое, включая предполагаемого организатора побега. Беглые заключённые на допросе выдали маршрут побега из России. К настоящему времени пойман пятый беглец.