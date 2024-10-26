Подкоп при часовых: Как в липецкой ИК проглядели 65-метровый тоннель насильников и педофилов на волю

Побег шестерых заключённых из липецкой ИК-2 стал возможен из-за халатности сотрудников ФСИН, которые не заметили 65-метровый тоннель. Таким мнением поделился криминалист Михаил Игнатов в беседе с NEWS.ru.

Эксперт считает, что сотрудники ФСИН недоглядели, в результате чего на воле оказались опасные преступники. Он считает, что задачей правоохранителей является в том числе вовремя распознать подозрительных лиц, решивших сбежать.

«Не проверили, не увидели, не получили вовремя оперативную информацию о подозрительном поведении лиц, возможно, готовящих побег. Думаю, будет расследование, ответственные лица будут привлечены к ответственности», — выразил свою точку зрения Игнатов.