Стали известны подробности задержания трёх из шести беглых зэков в Тамбовской области

Троих сбежавших заключённых из липецкой ИК №2 помог задержать таксист Тимур Мустафаев. Он случайно заметил подозрительных людей в чёрном и вместе с другом-полицейским бросился на их поимку, говорится на сайте телеканала «Звезда».

Мужчина рассказал, что до этого мельком слышал о побеге зэков, но не придал новости особого значения. Однако увидев преступников воочию, картинка сложилась.

«Ехал домой и передо мной был сотрудник МВД, мой одноклассник. Его взор был направлен на четырёх человек в чёрной одежде. У меня всё в голове сложилось, и я понял — это они. Мой друг направился к ним, они увидели человека в форме, развернулись и стали убегать. Я прыгнул в машину, взял полицейского, и мы поехали за ними», — поделился деталями Мустафаев.

Практически на ходу полицейский выскочил из машины и схватил одного из беглецов. Других заблокировал таксист. В итоге мужчинам удалось схватить двоих заключённых до приезда правоохранителей.