Стали известны подробности задержания трёх из шести беглых зэков в Тамбовской области
Трёх беглых заключённых ИК-2 задержали под Тамбовом благодаря местному жителю
Один из шести сбежавших заключённых. Обложка © Кадр из видео Telegram / Ирина Волк
Троих сбежавших заключённых из липецкой ИК №2 помог задержать таксист Тимур Мустафаев. Он случайно заметил подозрительных людей в чёрном и вместе с другом-полицейским бросился на их поимку, говорится на сайте телеканала «Звезда».
Мужчина рассказал, что до этого мельком слышал о побеге зэков, но не придал новости особого значения. Однако увидев преступников воочию, картинка сложилась.
«Ехал домой и передо мной был сотрудник МВД, мой одноклассник. Его взор был направлен на четырёх человек в чёрной одежде. У меня всё в голове сложилось, и я понял — это они. Мой друг направился к ним, они увидели человека в форме, развернулись и стали убегать. Я прыгнул в машину, взял полицейского, и мы поехали за ними», — поделился деталями Мустафаев.
Практически на ходу полицейский выскочил из машины и схватил одного из беглецов. Других заблокировал таксист. В итоге мужчинам удалось схватить двоих заключённых до приезда правоохранителей.
«Один убежал, его ищут сейчас, последнего. Другого нашли в кустах — наш товарищ помог, подсказал, где он спрятался», — рассказал таксист.
Напомним, шесть зэков предприняли рискованную попытку сбежать из тюрьмы через вырытый туннель. Полиция, ФСБ и Росгвардия начали разыскивать их. В Сети были опубликованы ориентировки. Двоих зэков спустя некоторое время накрыли в Тамбовской области. Вскоре были задержаны ещё двое, включая предполагаемого организатора побега. Беглые заключённые на допросе выдали маршрут побега из России. К настоящему времени пойман пятый беглец.