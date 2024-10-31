Обвиняемые по делу о некачественных сухпайках для ВС РФ не возмещают ущерб

Ущерб по делу в отношении топ-менеджмента АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК), связанного с поставками некачественного питания для нужд Министерства обороны Российской Федерации, составляет 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника агентства, размер ущерба остаётся неизменным и не возмещается обвиняемыми.