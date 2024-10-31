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31 октября, 04:36

Обвиняемые по делу о некачественных сухпайках для ВС РФ не возмещают ущерб

Ущерб по делу в отношении топ-менеджмента АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК), связанного с поставками некачественного питания для нужд Министерства обороны Российской Федерации, составляет 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника агентства, размер ущерба остаётся неизменным и не возмещается обвиняемыми.

«Ущерб по делу остается всё тем же – 1,3 миллиарда рублей. Он не возмещается и, на сегодняшний день, не меняется», — говорится в сообщении.

В деле генерала Булгакова фигурируют госконтракты на питание кадетов
В деле генерала Булгакова фигурируют госконтракты на питание кадетов

Напомним, бывшего главного тыловика армии, 69-летнего экс-замминистра обороны России Дмитрия Булгакова, задержали в конце июля по делу о коррупции. Он подозревается в поставках некачественных пайков военнослужащим по завышенным ценам. В его деле фигурируют четыре компании, включая Грязинский пищевой комбинат, интересы которого он лоббировал. В настоящее время генерал находится в СИЗО, где заявил о готовности сотрудничать с правоохранительными органами, однако отказался признавать свою вину.

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Анатолий Цейко
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