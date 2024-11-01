Успенскую сочли тираншей за отправку дочери в психушку после побега и упрёка в изнасиловании
Психолог Диалектова: Успенская «задавила» дочь сильным характером
Певица Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной. Обложка © VK / uspenskaya_official
Поведение Татьяны Плаксиной, которая отметилась чередой скандалов, может быть неким протестом против «тирании» матери. Таким мнением поделилась психолог Юлия Диалектова, изучив взаимоотношения родственниц.
Эксперт считает, что дочь Любови Успенской хоть и была окружена роскошью и богатством с самого детства, ей элементарно не хватало внимания со стороны матери. В результате это привело к тем печальным последствиям, которые сегодня может наблюдать публика.
«Знаменитые родители, в свою очередь, далеко не всегда хотят «слышать» своих чад, они не понимают их истинные желания, часто исполняя только свои. В случае Любови Успенской такая линия поведения однозначно прослеживается», — высказалась психолог в интервью порталу «Страсти».
Кроме того, Успенская могла «задавить» наследницу своим сильным характером. Не зря в некоторых интервью Плаксина употребляла по отношению к матери такие слова, как «неадекватная» и «тираническая». Недавно девушка заявила о преследованиях со стороны Успенской и ограничении её свободы.
Также известно, что у родственниц разные взгляды на продолжение рода. Исполнительница хита «По полюшку» неоднократно признавалась, что очень хочет и ждёт внуков от своей единственной дочери. 34-летняя Татьяна же не торопится рожать. На этом фоне в звёздном семействе тоже возникали конфликты. Плаксина как-то говорила, что мать угрожала лишить её наследства, если та не подарит ей внука.
«В целом, на протяжении всей жизни Татьяна была участницей каких-то скандальных или проблемных историй. Возможно, это часть ее протеста против весьма тоталитарной матери и желание жить по сценарию «от противного». Ведь дочери либо повторяют сценарий жизни матери, либо отвергают его», — высказалась Юлия Диалектова.
По её мнению, сейчас ситуация достигла критической точки. У Плаксиной случился нервный срыв. Складывается такое впечатление, что она сама уже не знает, что делать.
Американские горки в отношениях Успенской с дочерью стали достоянием общественности 2 октября, когда певица сообщила об исчезновении Плаксиной, попросив помощи в её поисках.Артистка обнаружила пропажу после возвращения с гастролей. Татьяна ушла из квартиры, оставив дома телефон. Адвокат исполнительницы заявил, что её дочь могли накачать наркотиками и увезти из РФ. Позже Life.ru выяснил, что Плаксину нашли за рубежом. После этого приятель Плаксиной, у которого она жила в момент пропажи в Израиле, рассказал, что мать поместила её в психбольницу. Наследница записала эмоциональное видеообращение оттуда, где в слезах признавалась матери в безграничной любви.