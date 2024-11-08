По миру распространяется новая смертельная инфекция, поражающая головной мозг

В мире фиксируется всё больше случаев заражения смертельной грибковой инфекцией Candida Auris, которая чаще всего встречается среди людей, переболевших COVID-19. Новая инфекция убивает до половины заражённых, сообщает Bloomberg.

По мнению главного врача Домодедовской центральной городской больницы Андрея Осипова, это может быть связано с тем, что во время пандемии широко использовались антибиотики, а при их неконтролируемом приёме может развиваться кандидозная инфекция.

«От неё очень трудно избавиться, потому что она резко снижает иммунитет человека. И для того, чтобы её лечить, нужно прилагать определённые усилия», — поделился врач в беседе с телеканалом «Звезда».

Осипов также отметил, что кандидоз поражает желудочно-кишечный тракт, сосуды, лёгкие и головной мозг и особо опасен для пациентов с изначально сниженным иммунитетом — тех, у кого есть хронические и онкологические заболевания, а также ВИЧ-инфекция. Однако врач успокоил — эпидемии, вызванной кандидозом, не предвидится, так как инфекция не высокозаразная.