В Казахстане опровергли информацию о побеге Бишимбаева из колонии
Экс-министр экономики Казахстана Куaндык Бишимбаев. Обложка © YouTube / Қазақстан Республикасының Жоғарғы соты
Экс-глава Министерства экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, осуждённый на 24 года за расправу над женой, находится в колонии. Распространяемая в социальных сетях информация о таинственном исчезновении бывшего чиновника из тюрьмы не соответствует действительности, заявила пресс служба комитета уголовно-исполнительной системы страны.
«В социальных сетях распространяется ложная информация о побеге осуждённого Бишимбаева К. Эти сведения не соответствуют действительности. Данный осуждённый отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности», — приводит заявление портал Tengrinews.kz.
Ведомство призвало не распространять недостоверную информацию и доверять только проверенным источникам. По факту сообщений о побеге Бишимбаева возбуждено уголовное дело.
Напомним, что в ноябре 2023 года Куандык Бишимбаев насмерть забил свою супругу Салтанат Нукенову в одном из ресторанов Астаны. Чиновник просто наблюдал, как умирает его возлюбленная, и даже попытался скрыть следы расправы. Благодаря огласке дело всколыхнуло не только Казахстан, но и страны СНГ. Во время судебного процесса Бишимбаев признал свою вину, но лишь частично. Его приговорили к 24 годам тюрьмы. Также недавно суд взыскал с Бишимбаева 16,8 миллиона тенге (более трёх миллионов рублей) за материальный и моральный ущерб. Иск подавал брат Салтанат Нукеновой. Что стояло за убийством и другие подробности этой страшной истории — в материале Life.ru.