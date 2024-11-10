В Казахстане опровергли информацию о побеге Бишимбаева из колонии

Экс-глава Министерства экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, осуждённый на 24 года за расправу над женой, находится в колонии. Распространяемая в социальных сетях информация о таинственном исчезновении бывшего чиновника из тюрьмы не соответствует действительности, заявила пресс служба комитета уголовно-исполнительной системы страны.

«В социальных сетях распространяется ложная информация о побеге осуждённого Бишимбаева К. Эти сведения не соответствуют действительности. Данный осуждённый отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности», — приводит заявление портал Tengrinews.kz.