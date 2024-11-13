Суд приговорил Тейшейру к 15 годам тюрьмы за утечку секретных данных Пентагона

Суд в США приговорил 22-летнего военнослужащего ВВС Национальной гвардии Джека Тейшейру к 15 годам лишения свободы за утечку секретных документов Пентагона. Об этом сообщил офис окружного прокурора штата Массачусетс в своём аккаунте в соцсети X.

Прокуроры требовали более строгий приговор — 17 лет тюрьмы, утверждая, что Тейшейра совершил одно из самых серьёзных нарушений Закона о шпионаже в истории страны. Тейшейра признал свою вину, утверждая, что незаконно собирал и передавал особо секретные данные, и согласился с тюремным сроком.