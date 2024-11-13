Суд приговорил Тейшейру к 15 годам тюрьмы за утечку секретных данных Пентагона
Фигурант дела об утечке секретных документов Пентагона Джек Тейшейра. Обложка © WSJ
Суд в США приговорил 22-летнего военнослужащего ВВС Национальной гвардии Джека Тейшейру к 15 годам лишения свободы за утечку секретных документов Пентагона. Об этом сообщил офис окружного прокурора штата Массачусетс в своём аккаунте в соцсети X.
Прокуроры требовали более строгий приговор — 17 лет тюрьмы, утверждая, что Тейшейра совершил одно из самых серьёзных нарушений Закона о шпионаже в истории страны. Тейшейра признал свою вину, утверждая, что незаконно собирал и передавал особо секретные данные, и согласился с тюремным сроком.
По информации издания Washington Post, он начал публиковать секретные материалы на платформе Discord в феврале 2022 года, когда началась специальная военная операция России на Украине. Тейшейра выразил мнение, что конфликт на Украине был «удручающим», полагая, что Москва и Киев должны «иметь больше общего, чем различий».
Напомним, рядовой Тейшейра, работавший техником по компьютерным сетям, был задержан 13 апреля по подозрению в сливе секретных данных Пентагона. В них содержались данные о ситуации на Украине. В частности, там нашли дату весеннего контрнаступления ВСУ. Кроме того, материалы свидетельствовали о желании Зеленского взорвать трубопровод «Дружба».