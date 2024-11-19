Стало известно, сколько ракет SCALP Франция может отправить Киеву

У Франции ограниченное количество ракет большой дальности SCALP, которые она может поставить Украине после одобрения президентом США Джо Байденом нанесения ударов вглубь РФ. Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

Париж предоставил Киеву 10 ракет SCALP — всего Франция обязалась поставить 40 единиц. Лондон также предоставил Украине ракеты Storm Shadow (так в Британии называют ракеты SCALP, — Прим. Life.ru), но не давал разрешение на их использование для ударов по территории России.