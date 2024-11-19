Стало известно, сколько ракет SCALP Франция может отправить Киеву
Le Monde: У Франции недостаточно ракет SCALP для отправки на Украину
Storm Shadow в Музее Королевских ВВС в Лондоне. Фото © Wikipedia / Rept0n1x
У Франции ограниченное количество ракет большой дальности SCALP, которые она может поставить Украине после одобрения президентом США Джо Байденом нанесения ударов вглубь РФ. Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Париж предоставил Киеву 10 ракет SCALP — всего Франция обязалась поставить 40 единиц. Лондон также предоставил Украине ракеты Storm Shadow (так в Британии называют ракеты SCALP, — Прим. Life.ru), но не давал разрешение на их использование для ударов по территории России.
Напомним, ранее президент США Джо Байден решил позволить Украине наносить удары американскими ракетами по целям в глубине РФ. Вслед власти Франции и Великобритании вынесли аналогичное решение. Однако позже Париж открестился от «разрешения» на атаку территорий РФ ракетами Storm Shadow. Лондон также дал задний ход, заявив, что киевские власти не могут атаковать территорию РФ при помощи британских дальнобойных ракет. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия воспримет это как нападение НАТО на свою территорию, если вдруг в её сторону полетят ATACMS. Первая такая атака произошла ночью, целью ВСУ стали объекты в Брянской области.