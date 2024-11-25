«Какие герои? Это недоработка»: Авиаэксперт объяснил, кто виноват в пожаре на борту SSJ в Анталье

Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полётов Александр Романов в беседе с Life.ru счёл виной пилотов возгорание на борту российского Sukhoi Superjet (SSJ) 100 в аэропорту турецкой Антальи. По его мнению, экипаж должен был оценить метеоусловия и при сомнениях уйти на второй круг.

«Надо разбираться, но моё убеждение, что это недоработка пилотов. Такие посадки просто недопустимы. Они не оценили обстановку, метеорологическую обстановку. Если они сомневаются, они должны были уйти на второй круг. Поэтому сейчас не надо перевирать всё, как у нас это делают. Какие герои? Моё мнение, что это недоученность пилотов», — отметил эксперт.