«Какие герои? Это недоработка»: Авиаэксперт объяснил, кто виноват в пожаре на борту SSJ в Анталье
Авиаэксперт Романов назвал пожар на SSJ в Анталье ошибкой пилотов
Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полётов Александр Романов в беседе с Life.ru счёл виной пилотов возгорание на борту российского Sukhoi Superjet (SSJ) 100 в аэропорту турецкой Антальи. По его мнению, экипаж должен был оценить метеоусловия и при сомнениях уйти на второй круг.
«Надо разбираться, но моё убеждение, что это недоработка пилотов. Такие посадки просто недопустимы. Они не оценили обстановку, метеорологическую обстановку. Если они сомневаются, они должны были уйти на второй круг. Поэтому сейчас не надо перевирать всё, как у нас это делают. Какие герои? Моё мнение, что это недоученность пилотов», — отметил эксперт.
Тот факт, что рядом с горящим самолётом оказалась пожарная часть, Романов считает чистой случайностью — могла быть и какая-нибудь бетонная конструкция.
Напомним, вечером 24 ноября в аэропорту Антальи российский Sukhoi Superjet 100-95LR, перевозивший туристов на отдых в Турцию, несколько раз ударился о взлётную полосу, после чего загорелся. Обошлось без пострадавших, поскольку судно остановили рядом с пожарной частью. Сумма ущерба, предварительно, составила не менее 1 миллиона рублей. Пилотов забрали на допрос, а СК РФ завёл уголовное дело. Выяснилось, что тот самый SSJ-100 уже четыре раза за последние полтора года прерывал взлёт, а во время одного из рейсов у самолёта отказал двигатель.
Life.ru