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30 ноября, 11:52

ТАСС: По делу экс-адвоката Эльмана Пашаева допросили его супругу

Сотрудники СК РФ допросили супругу экс-адвоката Эльмана Пашаева, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Из квартиры бывшего юриста изъяли денежные средства, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя правоохранительных органов.

«В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Эльмана Пашаева была допрошена супруга обвиняемого. Также в ходе проведения обыска в квартире обвиняемого были обнаружены и изъяты денежные средства»,цитирует собеседника агентство.

Представитель правоохранительных служб рассказал, что сумма изъятых силовиками из жилища Пашаева средств не превышает 100 тысяч рублей. Защита обвиняемого не комментирует следственные действия: с них взяли подписку о неразглашении.

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Напомним, Эльман Пашаев был задержан в Москве в сентябре, в его отношении возбудили уголовное дело о мошенничестве на внушительные 45 миллионов рублей. По версии следствия, «звёздный адвокат» пообещал предпринимателю Алексею Блиновскому спасти его вместе с супругой от уголовной ответственности. Позже оказалось, что и сам адвокат имеет внушительные долги. В середине сентября Пашаева арестовали. Следователи установили, что экс-адвокат не сидел без дела в зоне боевых действий: он предлагал заключённым-бойцам СВО оставаться в тылу за деньги и не рисковать жизнью. Пашаеву предъявлены обвинения, от сотрудничества со следствием он отказывается.

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Юрий Лысенко
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