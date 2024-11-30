ТАСС: По делу экс-адвоката Эльмана Пашаева допросили его супругу

Сотрудники СК РФ допросили супругу экс-адвоката Эльмана Пашаева, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Из квартиры бывшего юриста изъяли денежные средства, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя правоохранительных органов.

«В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Эльмана Пашаева была допрошена супруга обвиняемого. Также в ходе проведения обыска в квартире обвиняемого были обнаружены и изъяты денежные средства», — цитирует собеседника агентство.