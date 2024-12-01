Сенатор Пушков рассказал, какой полезный урок преподала всему миру Украина
Пушков: Власти Грузии полны решимости не допустить украинский сценарий
Последствия протестов в Грузии. Фото © Telegram / Алексей Пушков
Грузинская оппозиция продолжает попытки раскачать ситуацию в стране, однако власти официального Тбилиси полны решимости не допустить у себя нового украинского «майдана». Об этом в своём телеграм-канале заявил сенатор РФ Алексей Пушков.
«Украина со своим майданом преподала урок всему миру: майдан — путь к насилию, госперевороту и катастрофе. Власти Грузии это отлично осознают. Поэтому полны решимости не допустить в Тбилиси украинский сценарий», — отметил он.
Напомним, что протесты в Грузии начались, когда оппозиция проиграла парламентские выборы. Однако в цветную революцию это стало перерастать 28 ноября, когда было сделано заявление о приостановке вопроса о членстве Тбилиси в ЕС. Грузинский премьер Кобахидзе уверен, что за пресловутой радужной дверью в Евросоюз страну ждёт шантаж, манипуляции и репутационные убытки. Он обещает не допустить повтора украинского сценария. С ним в корне не согласна, несмотря на наличие прецедента, президент Зурабишвили, отказавшаяся покидать свой пост по истечении полномочий. Она намерена и дальше сражаться во имя американской демократии и европейского либерализма. Тем временем протестующие громят Тбилиси и не собираются успокаиваться, а в США уже зовут грузинское правительство пророссийским, хотя Грузия просто не желает расставаться со своим суверенитетом в угоду союзников с другого континента.