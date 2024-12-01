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1 декабря, 16:26

Террористы вывели из строя ряд центров связи в Алеппо

Сирийские власти прилагают усилия для обеспечения устойчивой связи и доступа к интернету в Алеппо. Министр связи и технологий Сирии Ияд аль-Хатиб сообщил, что террористы повредили несколько передающих центров, некоторые из них вышли из строя. Его слова приводит газета «Аль-Ватан».

«Мы находимся в координации с властями в Алеппо, чтобы поддерживать все возможное оборудование и обеспечить беспрерывную связь и интернет-услуги», — отметил он, добавив, что специалисты уже работают над восстановлением, но всё усложняется из-за дефицита энергоносителей.

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Напомним, что в Сирии до сих пор действуют террористические группировки. Ранее они установили контроль над основной частью крупнейшего города страны — Алеппо, а также захватили провинцию Идлиб. В Турции считают, что за недавними нападениями стоят Израиль и США, в то время как Иран призывает Россию поддержать Дамаск в борьбе с терроризмом и также обвиняет Вашингтон и Тель-Авив в происходящих событиях. Президент Асад уверен, что с помощью союзников его стране удастся вытеснить боевиков. Он уже пообещал уничтожить террористов, кто бы за ними ни стоял.

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ТАСС / EPA / Mohammed Al-Rifai

Николь Вербер
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