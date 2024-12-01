Террористы вывели из строя ряд центров связи в Алеппо

Сирийские власти прилагают усилия для обеспечения устойчивой связи и доступа к интернету в Алеппо. Министр связи и технологий Сирии Ияд аль-Хатиб сообщил, что террористы повредили несколько передающих центров, некоторые из них вышли из строя. Его слова приводит газета «Аль-Ватан».

«Мы находимся в координации с властями в Алеппо, чтобы поддерживать все возможное оборудование и обеспечить беспрерывную связь и интернет-услуги», — отметил он, добавив, что специалисты уже работают над восстановлением, но всё усложняется из-за дефицита энергоносителей.