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2 декабря, 07:31

Колония строгого режима №2 в Рыбинске горит на площади 1200 «‎квадратов»

Сильный пожар разгорелся в мужской исправительной колонии строгого режима в Ярославской области. Как стало известно SHOT, эпицентр находится в одном из бараков на территории в ИК-2 в Рыбинске, которая рассчитана на 1200 заключённых.

Сейчас площадь составляет 1200 «‎квадратов». Предварительно, эпицентр был на крыше барака. Всех заключённых и сотрудников ИК успели эвакуировать. Причина пожара выясняется. Рассматривается версия, что он произошёл вследствие короткого замыкания.

В Екатеринбурге горит исправительная колония строгого режима
В Екатеринбурге горит исправительная колония строгого режима

А в августе заключённые из числа иностранных граждан захватили колонию в Суровикино Волгоградской области. Впоследствии нападавшие выставили свои требования. Колонию взяли штурмом за30 минут. Преступников ликвидировали снайперы. Погибли четверо захваченных в заложники сотрудников колонии и четверо заключённых. Позже во ФСИН опровергли некоторые фейки, касающиеся этого происшествия.

Андрей Бражников
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