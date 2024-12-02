Колония строгого режима №2 в Рыбинске горит на площади 1200 «квадратов»
Сильный пожар разгорелся в мужской исправительной колонии строгого режима в Ярославской области. Как стало известно SHOT, эпицентр находится в одном из бараков на территории в ИК-2 в Рыбинске, которая рассчитана на 1200 заключённых.
Сейчас площадь составляет 1200 «квадратов». Предварительно, эпицентр был на крыше барака. Всех заключённых и сотрудников ИК успели эвакуировать. Причина пожара выясняется. Рассматривается версия, что он произошёл вследствие короткого замыкания.
А в августе заключённые из числа иностранных граждан захватили колонию в Суровикино Волгоградской области. Впоследствии нападавшие выставили свои требования. Колонию взяли штурмом за30 минут. Преступников ликвидировали снайперы. Погибли четверо захваченных в заложники сотрудников колонии и четверо заключённых. Позже во ФСИН опровергли некоторые фейки, касающиеся этого происшествия.