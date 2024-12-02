Социал-демократы занимают первое место в обеих палатах – у них 22,78 процента голосов на выборах в сенат и 23,41 – в палатe депутатов. Второе место, согласно данным ЦИК, у националистического «Альянса за объединение румын» (AUR) (18 и 18,29% соответственно). На третьем расположилась союзница СДП по правительственной коалиции правоцентристская Национальная либеральная партия (13,2 и 14,29%). А партия центристского «Союза спасения Румынии» (USR), лидер которого Елена Ласкони заняла второе место по итогам первого тура президентских выборов, претендует только на четвертое место (12,4 и 12,25%).

Ранее в Румынии выбирали президента на пятилетний срок. Победитель, вероятно, будет определён во втором туре 8 декабря. На первом месте сейчас идёт независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,93% голосов. Он ратует за традиционные ценности и считает, что защита НАТО совершенно не гарантирует его стране безопасность. Румынский политик говорит, что с Россией он не связан, но у него «тяга к русской культуре». По его мнению, Бухаресту пойдёт на пользу дружба с Москвой, поскольку «нужно ладить со всеми великими державами мира», коими он считает Китай, США и РФ.