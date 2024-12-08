В Пентагоне нашли повод оставить войска США в Сирии

«Мы будем продолжать поддерживать наше присутствие на востоке Сирии, которое направлено исключительно на обеспечение военного поражения ИГИЛ*», — приводит слова Шапиро Reuters.

Кроме того, он призвал все стороны конфликта «защитить гражданское население, в особенности меньшинства», а также соблюдать и уважать международные нормы и работать над «инклюзивным политическим урегулированием».