В Пентагоне нашли повод оставить войска США в Сирии
Пентагон: США продолжат поддерживать своё военное присутствие на востоке Сирии
США продолжат сохранять своё военное присутствие на востоке Сирии. Об этом заявил заместителя помощника министра обороны Соединённых Штатов Даниэль Шапиро.
«Мы будем продолжать поддерживать наше присутствие на востоке Сирии, которое направлено исключительно на обеспечение военного поражения ИГИЛ*», — приводит слова Шапиро Reuters.
Кроме того, он призвал все стороны конфликта «защитить гражданское население, в особенности меньшинства», а также соблюдать и уважать международные нормы и работать над «инклюзивным политическим урегулированием».
Как сообщал Life.ru, в конце ноября боевики начали наступление на северо-западе Сирии, захватив несколько городов, в том числе Алеппо и Хаму. Согласно информации журналистов, президент Сирии Башар Асад в ночь на 8 декабря покинул Дамаск на грузовом самолёте, который мог быть сбит. Сегодня через захваченное телевидение террористы сообщили, что столица Сирии Дамаск захвачена и Асад свергнут. Утверждается, что правительство страны получило гарантии безопасности от боевиков. Глава кабмина отметил, что готов мирно передать власть.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
Shutterstock / FOTODOM / Keith J Finks