Прокуратура Стамбула завела дело на Догу Перинчека из-за слов о Сирии
Догу Перинчек. Обложка © flickr / hanaa alkahlout
Главная прокуратура Стамбула начала расследование в отношении лидера партии «Родина» Догу Перинчека из-за его заявлений о событиях в Сирии, пишет Aydinlik. Во время одной из телепередач политик выразил сомнение по поводу роли США и Израиля в арабской стране, утверждая, что они «не принесут мир и спокойствие в Сирию».
Он также отметил, что на территории Сирии пытаются создать «марионеточное государство» и заявил, что над страной нависла «средневековая тьма».
«В моих выступлениях нет мотива преступления в соответствии с Уголовным кодексом Турции. В уголовном законодательстве Турции нет такого преступления. Я доверяю турецкому правосудию и прокурорам. В конце этого расследования, уверен, будет принято решение об отказе от судебного преследования», — сказал Перинчек.
Напомним, в Сирии вооружённая оппозиция за несколько дней овладела городом Хама, захватила Алеппо и часть территории в провинции Идлиб. Также оппозиция объявила, что Дамаск захвачен, а президент Башар Асад свергнут. По данным СМИ, ему предоставили убежище в Москве. Правительство Сирии получило гарантии безопасности. По словам премьер-министра страны, кабмин готов к сотрудничеству с новыми властями.