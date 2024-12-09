Прокуратура Стамбула завела дело на Догу Перинчека из-за слов о Сирии

Главная прокуратура Стамбула начала расследование в отношении лидера партии «Родина» Догу Перинчека из-за его заявлений о событиях в Сирии, пишет Aydinlik. Во время одной из телепередач политик выразил сомнение по поводу роли США и Израиля в арабской стране, утверждая, что они «не принесут мир и спокойствие в Сирию».

Он также отметил, что на территории Сирии пытаются создать «марионеточное государство» и заявил, что над страной нависла «средневековая тьма».