Госдума перенесла ратификацию соглашения с Абхазией о торговле
РИАН: Госдума отложила ратификацию протокола к торговому договору с Абхазией
Госдума решила перенести ратификацию протокола к соглашению о режиме торговли с Абхазией. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в нижней палате парламента.
«О других решениях Совета Думы <...> на более поздний срок перенесена ратификация протокола к соглашению с Абхазией о режиме торговли товарами (№ 764425-8)», — говорится в сообщении агентства.
Ранее в Абхазии местный парламент проголосовал против ратификации межправительственного соглашения об инвестициях российских юридических лиц на территории республики. На этом фоне 11 ноября в республике начались митинги. Президенту Аслану Бжании тогда предъявили ультиматум об импичменте. В итоге глава подал заявление об отставке. После всех событий политик покинул страну и направился в Москву. Позже он объявил, что будет участвовать в предстоящих досрочных выборах президента.
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