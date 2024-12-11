В Абхазии при получении гражданства заставят давать клятву на абхазском языке

Парламент Абхазии одобрил изменения в законе о гражданстве, согласно которым новые граждане будут обязаны приносить клятву на абхазском языке. Также будет создан реестр получивших абхазское гражданство людей, где будут указываться основания для их приёма, передаёт РИА «Новости» .

«У нас часто возникают вопросы, сколько человек мы приняли в гражданство в последние годы и на каких основаниях. Но таких данных нет. Создание реестра снимет эти вопросы и сделает процесс приёма в гражданство более прозрачным», — сказал депутат Даут Хутаба.

Депутат Дмитрий Маршания подчеркнул, что все, кто желает получить гражданство Абхазии, обязаны сдать экзамен на знание абхазского языка. Это условие позволит им без труда прочитать клятву верности. Стать гражданином Абхазии смогут не только абхазы, но и представители других национальностей, которые законно проживают в республике не менее 10 лет. Для этого им также потребуется сдать экзамены по абхазскому языку и Конституции. Предполагается, что новые поправки вступят в силу с 1 мая 2025 года.