Yonhap: Президент Южной Кореи сообщил о готовности к процедуре импичмента

Южнокорейский лидер Юн Сок Ёль в телеобращении к нации заявил, что готов с честью пройти через процедуру импичмента. Возможное расследование из-за введения военного положения тоже не вызывает у политика тревоги. Слова президента приводит агентство Yonhap.

«Будь то импичмент или расследование, мы встретим это с высоко поднятой головой», — подчеркнул Юн Сок Ёль.