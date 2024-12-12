Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 02:09

Yonhap: Президент Южной Кореи сообщил о готовности к процедуре импичмента

Юн Сок Ёль. Обложка © X / Yoon Suk Yeol

Юн Сок Ёль. Обложка © X / Yoon Suk Yeol

Южнокорейский лидер Юн Сок Ёль в телеобращении к нации заявил, что готов с честью пройти через процедуру импичмента. Возможное расследование из-за введения военного положения тоже не вызывает у политика тревоги. Слова президента приводит агентство Yonhap.

«Будь то импичмент или расследование, мы встретим это с высоко поднятой головой», — подчеркнул Юн Сок Ёль.

Президент также признал, что ему не удастся избежать ответственности за содеянное. Однако он считает правильным решение направить военных к Национальной ассамблее для блокировки входа на территорию парламентского комплекса.

Законность введения военного положения в Южной Корее будет расследована
Законность введения военного положения в Южной Корее будет расследована

Напомним, что в начале декабря этого года Юн Сок Ёль объявил военное положение, но вскоре оно было отменено парламентом. Глава государства извинился за случившееся, а руководство его администрации ушло в отставку. В настоящее время южнокорейскому лидеру присвоен статус подозреваемого по делу об организации мятежа против государственного строя, ему запрещено покидать территорию государства.

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Южная Корея
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar