Yonhap: Президент Южной Кореи сообщил о готовности к процедуре импичмента
Юн Сок Ёль. Обложка © X / Yoon Suk Yeol
Южнокорейский лидер Юн Сок Ёль в телеобращении к нации заявил, что готов с честью пройти через процедуру импичмента. Возможное расследование из-за введения военного положения тоже не вызывает у политика тревоги. Слова президента приводит агентство Yonhap.
«Будь то импичмент или расследование, мы встретим это с высоко поднятой головой», — подчеркнул Юн Сок Ёль.
Президент также признал, что ему не удастся избежать ответственности за содеянное. Однако он считает правильным решение направить военных к Национальной ассамблее для блокировки входа на территорию парламентского комплекса.
Напомним, что в начале декабря этого года Юн Сок Ёль объявил военное положение, но вскоре оно было отменено парламентом. Глава государства извинился за случившееся, а руководство его администрации ушло в отставку. В настоящее время южнокорейскому лидеру присвоен статус подозреваемого по делу об организации мятежа против государственного строя, ему запрещено покидать территорию государства.