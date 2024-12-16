Кабмин доложил о подготовке к уборке мазута, попавшего в Керченский пролив

Топливо с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, утекло частично. По информации Правительства, в данный момент идёт подготовка к его уборке. К ней приступят сразу же, как только позволят погодные условия.

«В результате крушения танкеров в море вылился мазут, который дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. Предположительно утечка нефтепродуктов произошла частично. Планируется облёт района крушения танкеров на вертолёте», — следует из сообщения кабмина.