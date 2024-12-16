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Регион
16 декабря, 08:29

Кабмин доложил о подготовке к уборке мазута, попавшего в Керченский пролив

Правительство РФ: Топливо утекло с танкеров в Керченском проливе частично

Топливо с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, утекло частично. По информации Правительства, в данный момент идёт подготовка к его уборке. К ней приступят сразу же, как только позволят погодные условия.

«В результате крушения танкеров в море вылился мазут, который дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. Предположительно утечка нефтепродуктов произошла частично. Планируется облёт района крушения танкеров на вертолёте», — следует из сообщения кабмина.

Специалисты профильных ведомств завершают подготовку к уборке мазута. К ней приступят при наступлении подходящих погодных условий.

Напомним, в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Инцидент вызвал разлив нефтепродуктов, танкеры доставляли около 9 тысяч тонн мазута. 11 пострадавших членов экипажа «Волгонефти 212» госпитализировали в городскую больницу Анапы, двое находятся в тяжёлом состоянии. Один из моряков погиб. Экипаж «Волгонефти 239 спасён».

Эколог назвал страшные последствия крушения танкеров в Керченском проливе
Эколог назвал страшные последствия крушения танкеров в Керченском проливе
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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Оксана Попова
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