Кабмин доложил о подготовке к уборке мазута, попавшего в Керченский пролив
Правительство РФ: Топливо утекло с танкеров в Керченском проливе частично
Топливо с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, утекло частично. По информации Правительства, в данный момент идёт подготовка к его уборке. К ней приступят сразу же, как только позволят погодные условия.
«В результате крушения танкеров в море вылился мазут, который дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. Предположительно утечка нефтепродуктов произошла частично. Планируется облёт района крушения танкеров на вертолёте», — следует из сообщения кабмина.
Специалисты профильных ведомств завершают подготовку к уборке мазута. К ней приступят при наступлении подходящих погодных условий.
Напомним, в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Инцидент вызвал разлив нефтепродуктов, танкеры доставляли около 9 тысяч тонн мазута. 11 пострадавших членов экипажа «Волгонефти 212» госпитализировали в городскую больницу Анапы, двое находятся в тяжёлом состоянии. Один из моряков погиб. Экипаж «Волгонефти 239 спасён».
Kandinsky 3.1 / Life.ru