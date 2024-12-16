Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 декабря, 14:23

Власти Кубани оценили риски для экологии после ЧП у Керченского пролива

Топливо после ЧП с танкерами у Керченского пролива не достигло берегов Кубани

После крушения танкеров в Керченском проливе введён режим повышенной готовности в четырёх населённых пунктах Кубани. Причиной тому послужил разлив нефтепродуктов, заявил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В четырёх населённых пунктах введен режим повышенной готовности», — доложил чиновник.

Кроме того он сообщил, что образовавшееся в море пятно не достигло прибрежной зоны Кубани. По оценке губернатора, рисков для экологической обстановки в Краснодарском крае нет.

Напомним, 15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. В танкерах находились около 9000 тонн мазута. 11 пострадавших членов экипажа «Волгонефти-212» госпитализировали в анапскую городскую больницу, состояние двоих оценивается как тяжёлое. Один из моряков погиб. Экипаж танкера «Волгонефть 239» также спасён. Причиной инцидента могла стать вовсе не непогода, а ошибка экипажа. СК возбудил уголовные дела.

Раскрыт объём утечки мазута после крушения в Керченском проливе
Раскрыт объём утечки мазута после крушения в Керченском проливе
Обложка ©

Life.ru / Kandinsky 3.1

Оксана Попова
  • Новости
  • Региональные власти
  • Происшествия
  • Политика
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar