Власти Кубани оценили риски для экологии после ЧП у Керченского пролива

После крушения танкеров в Керченском проливе введён режим повышенной готовности в четырёх населённых пунктах Кубани. Причиной тому послужил разлив нефтепродуктов, заявил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Кроме того он сообщил, что образовавшееся в море пятно не достигло прибрежной зоны Кубани. По оценке губернатора, рисков для экологической обстановки в Краснодарском крае нет.