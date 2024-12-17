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Регион
17 декабря, 09:31

«Очевидно»: В Госдуме назвали терактом взрыв, убивший генерал-лейтенанта Кириллова

Депутат Швыткин назвал терактом убийство генерал-лейтенанта Кириллова в Москве

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал терактом взрыв на Рязанском проспекте в Мосеве, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Парламентарий также выразил соболезнования родным и близким погибшего.

«Нужно отметить, что предстоит ещё выяснить все обстоятельства произошедшего, но, на мой взгляд, очевидно, что это теракт», — сказал Швыткин в беседе с «Лентой.ру».

Депутат также подчеркнул важность роли Кириллова, который является начальником войск РХБЗ, а также Героем Труда и участником разработки современных вооружений. Вместе с тем Швыткин выразил недоумение по поводу отсутствия государственной охраны у генерал-лейтенанта, отметив, что такие значимые личности должны находиться под защитой соответствующих служб.

Опубликовано видео с предполагаемым моментом взрыва, унесшего жизнь Кириллова
Опубликовано видео с предполагаемым моментом взрыва, унесшего жизнь Кириллова

Напомним, что рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве произошёл мощный взрыв, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его водитель. Life.ru опубликовал видео с места происшествия. По предварительной информации, самодельное взрывное устройство могло быть прикреплено к ручке электросамоката. Мощность взрывчатки была эквивалентна 300 граммам тротила. Возбуждено уголовное дело, а убийство генерал-лейтенанта квалифицировано как теракт.

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Наталья Демьянова
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