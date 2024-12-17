«Очевидно»: В Госдуме назвали терактом взрыв, убивший генерал-лейтенанта Кириллова

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал терактом взрыв на Рязанском проспекте в Мосеве, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Парламентарий также выразил соболезнования родным и близким погибшего.

«Нужно отметить, что предстоит ещё выяснить все обстоятельства произошедшего, но, на мой взгляд, очевидно, что это теракт», — сказал Швыткин в беседе с «Лентой.ру».