Гибель бывшего мужа Седоковой
Убийство генерала Кириллова
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Регион
17 декабря, 11:57

«Чтоб ходили и оглядывались»: Коц предложил держать в ужасе украинских военачальников

Военкор Коц: Пора превратить тыл Украины в минное поле для принимающих решения

Линии фронта, которая отделяла бы жизнь мирных граждан от боевых действий, уже нет. Агентурная сеть киевского режима расползлась по всей России, а значит следует дать им справедливый ответ и превратить в минное поле для командования их тыл. Так военкор Александр Коц отреагировал на убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве.

«Линии фронта, отделяющей спокойную жизнь от горнила, сегодня нет. Она проходит и по глубокому тылу. Давно пора и украинский тыл превратить в минное поле. Для лиц, принимающих решение. Чтобы ходили и оглядывались», — написал Коц.

С места гибели Кириллова изъяли фрагменты взрывчатки
С места гибели Кириллова изъяли фрагменты взрывчатки

Ранним утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве прозвучал мощный взрыв. В результате погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник. Опубликовано видео с места трагедии. Предварительно, кустарное взрывное устройство могло быть зафиксировано на ручке электросамоката. Мощность заряда была эквивалентна 300 граммам тротила. Заведено уголовное дело, а убийство генерал-лейтенанта квалифицировано как теракт.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Eugene Vishnya

Николай Рюмин
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