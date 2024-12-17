Линии фронта, которая отделяла бы жизнь мирных граждан от боевых действий, уже нет. Агентурная сеть киевского режима расползлась по всей России, а значит следует дать им справедливый ответ и превратить в минное поле для командования их тыл. Так военкор Александр Коц отреагировал на убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве.