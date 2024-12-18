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Убийство генерала Кириллова
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Регион
18 декабря, 09:20

Путин выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью генерала Кириллова

Погибший в Москве генерал Игорь Кириллов. Обложка © Telegram / Минобороны России

Погибший в Москве генерал Игорь Кириллов. Обложка © Telegram / Минобороны России

Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

«Все глубоко соболезнуют, и президент глубоко соболезнует в этой связи», — заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Заказчики из Днепра с камеры в каршеринге следили за генералом Кирилловым и его подрывом
Заказчики из Днепра с камеры в каршеринге следили за генералом Кирилловым и его подрывом

Напомним, рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве произошёл взрыв у жилой многоэтажки. В результате погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник, выжил только водитель генерала, находившийся в машине. СВУ, предположительно, было привязано к самокату, который стоял у подъезда, а съёмку теракта вели из припаркованного рядом автомобиля каршеринга. Мощность взрывчатки, убившей Кириллова, составила около 1 кг тротила. На следующий день был задержан исполнитель теракта — им оказался гражданин Узбекистана, действовавший по заданию украинских спецслужб.

Александра Вишнякова
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