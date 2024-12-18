Путин выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью генерала Кириллова
Погибший в Москве генерал Игорь Кириллов. Обложка © Telegram / Минобороны России
Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
«Все глубоко соболезнуют, и президент глубоко соболезнует в этой связи», — заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Напомним, рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве произошёл взрыв у жилой многоэтажки. В результате погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник, выжил только водитель генерала, находившийся в машине. СВУ, предположительно, было привязано к самокату, который стоял у подъезда, а съёмку теракта вели из припаркованного рядом автомобиля каршеринга. Мощность взрывчатки, убившей Кириллова, составила около 1 кг тротила. На следующий день был задержан исполнитель теракта — им оказался гражданин Узбекистана, действовавший по заданию украинских спецслужб.