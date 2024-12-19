Бросившая младенца в аэропорту россиянка встретит Новый год за решёткой в Турции, её мать на свободе
Суд Антальи не выпустил из-под стражи россиянку, бросившую младенца в аэропорту
Екатерина Бурнаскина, бросившая ребёнка в турецком аэропорту. Фото © DHA
Суд Антальи на первом слушании решил оставить под стражей российскую туристку Екатерину Бурназкину, которая осенью оставила младенца в туалете местного аэропорта. Второе слушание запланировано на 19 февраля будущего года, сообщила в беседе с ТАСС адвокат подсудимой Айшегюль Кюбра Полат.
«В среду состоялось первое заседание по делу моей подзащитной. Суд продлил содержание под стражей для Екатерины Бурназкиной. В отношении её матери мера пресечения снята, и она отпущена на свободу. Следующее заседание пройдёт 19 февраля», — рассказала юрист.
Бабушка младенца не сможет уехать в Россию, её отпустили под подписку о невыезде. Согласно турецкому законодательству, она обязана раз в неделю отмечаться в полиции.
Напомним, что в октябре российская туристка родила ребёнка прямо в туалете аэропорта Антальи. Младенца она решила оставить там, чтобы улететь с мамой назад в Москву «без прицепа». Оказалось, что забеременела она от своего парня-студента на новогодних праздниках, а о беременности не подозревала из-за лишнего веса. Назвали девочку Николь, как и хотела бросившая её мать. Екатерина и её мама, с которой они вместе прилетели на отдых, были заключены под стражу. Обе сожалеют о случившемся, хотят забрать младенца и вернуться на родину. Но малышку на время расследования было решено оставить в социальной службе Турции.