Бросившая младенца в аэропорту россиянка встретит Новый год за решёткой в Турции, её мать на свободе

Суд Антальи на первом слушании решил оставить под стражей российскую туристку Екатерину Бурназкину, которая осенью оставила младенца в туалете местного аэропорта. Второе слушание запланировано на 19 февраля будущего года, сообщила в беседе с ТАСС адвокат подсудимой Айшегюль Кюбра Полат.

«В среду состоялось первое заседание по делу моей подзащитной. Суд продлил содержание под стражей для Екатерины Бурназкиной. В отношении её матери мера пресечения снята, и она отпущена на свободу. Следующее заседание пройдёт 19 февраля», — рассказала юрист.