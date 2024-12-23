На Кубани после разлива мазута нашли 10 погибших дельфинов
На побережье в Краснодарском крае вынесло тела 10 мёртвых дельфинов
Тела мёртвых дельфинов в Краснодарском крае. Обложка © VK / Центр спасения дельфинов «Дельфа»
На черноморское побережье в Краснодарском крае вынесло 10 тел мёртвых дельфинов. Предположительно, они погибли в результате отравления нефтепродуктами, которые разлились при крушении танкеров. Об этом сообщила директор Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей.
Тела мёртвых дельфинов в Краснодарском крае. Видео © VK / Центр спасения дельфинов «Дельфа»
«Всего с 15 декабря 2024 года, с момента ЧС, по 22 декабря зафиксировано 10 азовок, причиной гибели которых может быть разлив мазута», — заявила директор организации.
Специалист также отметила большой выброс азовок на побережье Алексино в Новороссийске, что в 60-70 километрах от Анапы. Всего нашли восемь дельфинов без внешних признаков отправления мазутом — шесть на берегу и двоих в воде.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что на очистку Черноморского побережья следует закладывать не менее месяца активных работ. Согласно информации МЧС, нефтепродуктами загрязнено 54 километра береговой линии в Краснодарском крае, из них 44 километра — в Анапе. Экологи предполагают, что рыболовство в местах разлива будет закрыто до следующего сезона.
Напомним, 15 декабря в Керченском проливе произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Они перевозили около 9 тысяч тонн мазута, что привело к загрязнению пляжей на Кубани. Спасательные службы и добровольцы продолжают устранять последствия этой экологической катастрофы.