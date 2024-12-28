Лавров созвонился с главой МИД Азербайджана по поводу крушения самолёта AZAL

Министры иностранных дел России и Азербайджана — Сергей Лавров и Джейхун Байрамов — провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с крушением азербайджанского самолёта недалеко от казахстанского города Актау. В ходе беседы стороны выразили согласие в том, что инцидент требует тщательного расследования для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

«Подтвердив договорённости президентов относительно необходимости обеспечить самое тщательное расследование этого трагического инцидента, министры выразили глубокие соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим», — указали в пресс-службе МИД РФ.

Лавров и Байрамов подчеркнули важность установления всех обстоятельств инцидента и принятия мер по предотвращению подобных ситуаций в будущем. Также они обменялись мнениями о контактах между Москвой и Баку на высшем и высоком уровнях.