Лавров созвонился с главой МИД Азербайджана по поводу крушения самолёта AZAL
Лавров и Байрамов отметили важность тщательного расследования падения самолёта AZAL
Министры иностранных дел России и Азербайджана — Сергей Лавров и Джейхун Байрамов — провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с крушением азербайджанского самолёта недалеко от казахстанского города Актау. В ходе беседы стороны выразили согласие в том, что инцидент требует тщательного расследования для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
«Подтвердив договорённости президентов относительно необходимости обеспечить самое тщательное расследование этого трагического инцидента, министры выразили глубокие соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим», — указали в пресс-службе МИД РФ.
Лавров и Байрамов подчеркнули важность установления всех обстоятельств инцидента и принятия мер по предотвращению подобных ситуаций в будущем. Также они обменялись мнениями о контактах между Москвой и Баку на высшем и высоком уровнях.
Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин созванивался с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе беседы было подчёркнуто, что азербайджанский лайнер несколько раз пытался зайти на посадку в Грозном, когда украинские БПЛА атаковали этот чеченский город. Также Путин принёс Алиеву извинения за то, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве РФ.
Напомним, что 25 декабря рядом с аэропортом Актау Мангистауской области Казахстана, на юго-западе страны, потерпел крушение самолёт Azerbaijan Airlines Embraer E-190. Он летел из Баку в Грозный. В результате крушения погибли 38 человек, включая семерых граждан России. 29, в том числе девять россиян, выжили. По инициативе властей Азербайджана сформирована международная группа экспертов, которая примет участие в расследовании крушения.
ТАСС / Валерий Шарифулин