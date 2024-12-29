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29 декабря, 19:07

Exit poll: Хорватский президент Миланович набирает на выборах более 50% голосов

Согласно результатам exit poll, действующий президент Хорватии Зоран Миланович набирает 51,48% голосов, в то время как его основной соперник Драган Приморац получает 19,29%. Остальных кандидатов поддержали менее 10%, сообщает Хорватское радио и телевидение.

Голосование проходило с 7:00 до 19:00 на более чем 6,5 тысячи участков. Правом голоса обладали 3 762 224 человека, а аккредитовано было 13,4 тысячи наблюдателей. Первые предварительные результаты будут объявлены около 20:00 (22:00 мск). Выборы прошли без инцидентов.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Грузии состоялась инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили. Саломе Зурабишвили ранее отказалась сложить полномочия и потребовала провести в стране новые парламентские выборы. Но всё же она отступила. Сегодня Кавелашвили принял присягу и вступил в должность лидера страны.

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ТАСС / EPA / DANIEL KASAP

Александра Мышляева
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