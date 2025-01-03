«Пытается диктовать ядерной державе»: Слуцкий отчитал Бербок после дерзкого призыва к России
Слуцкий обвинил Бербок во вмешательстве в государственные дела Сирии
Глава немецкого МИД Анналена Бербок превышает свои полномочия, грубо вмешиваясь в процесс становления сирийской государственности. Об этом у себя в телеграм-канале заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Бербок явно превысила полномочия: она не просто грубо вмешивается в процесс становления сирийской государственности, но и пытается диктовать ядерной державе (имеется в виду РФ), как и с кем ей вести военное сотрудничество», — написал депутат.
По его словам, Бербок лезет не в своё дело, поскольку все эти вопросы касаются лишь российско-сирийских взаимоотношений.
Напомним, что ранее Бербок заявила, что России пора бы убрать свои военные базы из Сирии. Она сказала, что такой шаг будет расцениваться как «знак уважения».
Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок выступила с призывом убрать военные базы России из сирийской провинции Латакия. По её словам, данное решение будет расценено «в качестве знака уважения к суверенитету арабской республики».
8 декабря вооружённая сирийская оппозиция вошла в Дамаск, после чего глава страны Башар Асад оставил свой пост и покинул Сирию вместе с семьёй, запросив убежище в РФ. Президент РФ Владимир Путин распорядился принять политик и его родных. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что судьба военных баз РФ в Сирии остаётся неопределённой. Однако известно, что новые власти республики захотели сохранить отношения с РФ. Москву и Дамаск связывают стратегические интересы, заявили они.
ТАСС / Сергей Булкин