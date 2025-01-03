«Пытается диктовать ядерной державе»: Слуцкий отчитал Бербок после дерзкого призыва к России

Глава немецкого МИД Анналена Бербок превышает свои полномочия, грубо вмешиваясь в процесс становления сирийской государственности. Об этом у себя в телеграм-канале заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Бербок явно превысила полномочия: она не просто грубо вмешивается в процесс становления сирийской государственности, но и пытается диктовать ядерной державе (имеется в виду РФ), как и с кем ей вести военное сотрудничество», — написал депутат.

По его словам, Бербок лезет не в своё дело, поскольку все эти вопросы касаются лишь российско-сирийских взаимоотношений.

Напомним, что ранее Бербок заявила, что России пора бы убрать свои военные базы из Сирии. Она сказала, что такой шаг будет расцениваться как «знак уважения».