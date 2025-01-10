В России спрогнозировали рост заболеваемости метапневмовирусом к концу января
Онищенко: Вспышка метапневмовируса в России ожидается в 20-х числах января
Подъём заболеваемости метапневмовирусом в России ожидается в 20-х числах января. Таким прогнозом на фоне роста числа заболевших на курортах Индии и Китая поделился заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.
При этом эксперт призвал россиян не паниковать. Он отметил, что метапневмовирус — это типичная респираторная инфекция и только от иммунитета каждого человека будет зависеть тяжесть течения болезни.
Также Онищенко рассказал о симптомах метапневмовируса. Этот недуг сопровождается более выраженной температурой и заложенностью носа. Однако без лабораторного исследования ни один врач не скажет со 100-процентной уверенностью, что у пациента именно эта болезнь.
«Против этого вируса нет вакцины, хотя сделать её труда большого не составит, просто в этом не было эпидемиологической необходимости», — подчеркнул академик в беседе с «Москвой 24».
Напомним, вспышка метапневмовируса была зарегистрирована в Китае в начале этого года. В особой опасности, по словам Онищенко, находятся регионы, граничащие с КНР. Сообщалось, что смертность этого вируса больше, чем у ковида, и достигает 43%. Случаи заболевания также обнаружили в Казахстане и на Украине. Заболевшие среди россиян есть на курортах Индии и Китая. В связи со вспышками метапневмовируса в мире, в Роспотребнадзоре поспешили успокоить жителей РФ, заявив, что данным недугом на самом деле болеют каждый год. Несмотря на это, людям следует проявить осторожность и не пренебрегать элементарными нормами гигиены. Особенно в зоне риска находятся дети и пожилые люди.
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