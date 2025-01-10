В России спрогнозировали рост заболеваемости метапневмовирусом к концу января

Подъём заболеваемости метапневмовирусом в России ожидается в 20-х числах января. Таким прогнозом на фоне роста числа заболевших на курортах Индии и Китая поделился заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

При этом эксперт призвал россиян не паниковать. Он отметил, что метапневмовирус — это типичная респираторная инфекция и только от иммунитета каждого человека будет зависеть тяжесть течения болезни.

Также Онищенко рассказал о симптомах метапневмовируса. Этот недуг сопровождается более выраженной температурой и заложенностью носа. Однако без лабораторного исследования ни один врач не скажет со 100-процентной уверенностью, что у пациента именно эта болезнь.