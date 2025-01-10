Стало известно, почему часть Лос-Анджелеса так быстро сгорела дотла

Огонь в Лос-Анджелесе мог распространиться так быстро из-за пихтовых иголок. Об этом заявил американский адвокат Алексей Тарасов, ссылаясь на слова одной своей коллеги, дом которой также пострадал при пожаре.

«Пламя распространялось за счёт еловых колючек. Эти иголки с пихтовых растений воспламенялись и по ветру летели на соседние дома», — рассказал адвокат в интервью NEWS.ru.