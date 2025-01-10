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Регион
10 января, 18:03

Стало известно, почему часть Лос-Анджелеса так быстро сгорела дотла

Адвокат Тарасов: Огонь в Лос-Анджелесе распространился из-за пихтовых иголок

Огонь в Лос-Анджелесе мог распространиться так быстро из-за пихтовых иголок. Об этом заявил американский адвокат Алексей Тарасов, ссылаясь на слова одной своей коллеги, дом которой также пострадал при пожаре.

«Пламя распространялось за счёт еловых колючек. Эти иголки с пихтовых растений воспламенялись и по ветру летели на соседние дома», — рассказал адвокат в интервью NEWS.ru.

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Он отметил, что ситуация в Калифорнии продолжает оставаться критической, и выразил соболезнования людям, потерявшим крышу над головой. Дом его коллеги из Лос-Анджелеса пытались потушить при помощи шлангов с водой. Её дети и помощник пытались до последнего спасти жилище, но были вынуждены эвакуироваться, так как языки пламени очень быстро распространялись.

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В части Лос-Анджелеса введут комендантский час из-за адского пожара

Напомним, пожар в западной части Лос-Анджелеса, где находятся особняки голливудских звёзд, бушует с 7 января и усиливается из-за порывов ветра. В бедственном положении оказались и богатые россияне. На данный момент известно о десяти погибших, в Калифорнии также возник новый очаг возгорания, угрожающий голливудской «Аллее славы» и концертному залу «Голливуд-боул». Шериф Лос-Анджелеса Роберт Луна сравнил последствия лесных пожаров с ударом атомной бомбы. Ранее Life.ru публиковал кадр с орбиты Земли, на котором можно увидеть масштабы стихийного бедствия. По предварительной информации, это может быть делом рук поджигателя, его уже задержали.

Обложка ©

Midjourney / Life.ru

Алёна Зиновьева
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