Стало известно, почему часть Лос-Анджелеса так быстро сгорела дотла
Адвокат Тарасов: Огонь в Лос-Анджелесе распространился из-за пихтовых иголок
Огонь в Лос-Анджелесе мог распространиться так быстро из-за пихтовых иголок. Об этом заявил американский адвокат Алексей Тарасов, ссылаясь на слова одной своей коллеги, дом которой также пострадал при пожаре.
«Пламя распространялось за счёт еловых колючек. Эти иголки с пихтовых растений воспламенялись и по ветру летели на соседние дома», — рассказал адвокат в интервью NEWS.ru.
Он отметил, что ситуация в Калифорнии продолжает оставаться критической, и выразил соболезнования людям, потерявшим крышу над головой. Дом его коллеги из Лос-Анджелеса пытались потушить при помощи шлангов с водой. Её дети и помощник пытались до последнего спасти жилище, но были вынуждены эвакуироваться, так как языки пламени очень быстро распространялись.
Напомним, пожар в западной части Лос-Анджелеса, где находятся особняки голливудских звёзд, бушует с 7 января и усиливается из-за порывов ветра. В бедственном положении оказались и богатые россияне. На данный момент известно о десяти погибших, в Калифорнии также возник новый очаг возгорания, угрожающий голливудской «Аллее славы» и концертному залу «Голливуд-боул». Шериф Лос-Анджелеса Роберт Луна сравнил последствия лесных пожаров с ударом атомной бомбы. Ранее Life.ru публиковал кадр с орбиты Земли, на котором можно увидеть масштабы стихийного бедствия. По предварительной информации, это может быть делом рук поджигателя, его уже задержали.
Midjourney / Life.ru