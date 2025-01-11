Современная чума: Инфекционист назвал реальный процент смертности от метапневмовируса

Некоторые источники в Интернете успели распространить слухи, что летальность метапневмовируса составляет 43%, однако они не соответствуют действительности. Будь это так, то в стране уже давно ввели бы жёсткий карантин, заявил профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Владимир Никифоров.