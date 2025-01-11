Современная чума: Инфекционист назвал реальный процент смертности от метапневмовируса
Врач Никифоров опроверг слухи о летальности метапневмовируса в 43% случаев
Некоторые источники в Интернете успели распространить слухи, что летальность метапневмовируса составляет 43%, однако они не соответствуют действительности. Будь это так, то в стране уже давно ввели бы жёсткий карантин, заявил профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Владимир Никифоров.
«На самом деле летальность метапневмовируса очень низкая. Современная чума даёт 7% летальности, COVID-19 давал 2–3%. 50% летальности или около даёт только лихорадка Эбола», — отметил доктор в беседе с «Газетой.ru».
Он подчеркнул, что метапневмовирус — не новое заболевание и, как любой другой вирус, периодически вызывает подъёмы. Симптомы этой болезни напоминают ОРВИ, заключил врач.
Напомним, вспышка метапневмовируса была зарегистрирована в Китае в начале этого года. В начале 2025-го случаи заболевания обнаружили в Казахстане и на Украине. На симптомы жалуются российские туристы в Индии. В Роспотребнадзор поспешили успокоить людей, заявив, что данным недугом на самом деле болеют каждый год. Несмотря на это, следует соблюдать меры безопасности, поскольку в 20-х числах января подъём заболеваемости ожидают в РФ.