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Регион
15 января, 21:20

Металлический пласт чуть не придавил российского журналиста возле Капитолия

Металлическая конструкция, подготовленная к инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, чуть не пришибла специального корреспондента ВГТРК Бориса Иванина во время репортажа у Капитолия. Фрагмент прямого эфира телеканала «Россия 24» показал у себя в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Металлический пласт чуть не придавил российского журналиста в США. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

Корреспондент увернулся от куска металла, а потом поднял и показал его в камеру.

Орбан не приедет в США на инаугурацию Трампа
Орбан не приедет в США на инаугурацию Трампа

Как сообщал Life.ru, инаугурация Дональда Трампа запланирована на 20 января 2025 года в Капитолии. Многие лидеры стран приедут поздравить нового главу Овалного кабинета с должностью. А вот «союзника» Штатов и главного лизоблюда Владимира Зеленского не пригласили на торжество. При этом председателю КНР Си Цзиньпин весточку дядюшки Дональда прислали, однако он сам не захотел ехать, а отправит вместо себя представителя. Кроме того, мероприятие посетят три американских миллиардера. Кстати, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тоже не приедет в Штаты. Как отметили в ЕК, если бы ей прислали приглашение, то она может и поехала бы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yaya Ernst

Александра Мышляева
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