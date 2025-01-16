Металлический пласт чуть не придавил российского журналиста возле Капитолия

Металлическая конструкция, подготовленная к инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, чуть не пришибла специального корреспондента ВГТРК Бориса Иванина во время репортажа у Капитолия. Фрагмент прямого эфира телеканала «Россия 24» показал у себя в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.