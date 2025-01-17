Врач объяснил, чем опасны для человека пары мазута

Пары мазута, которыми дышат волонтёры и спасатели во время очистки черноморского побережья, опасны для здоровья. Об этом заявил заслуженный врач России Андрей Осипов в эфире радио «Комсомольская правда».

«Мазут — это химическое вещество. В его составе есть и углерод, и водород, и сера, и азот и, кстати, кислород. При вдыхании паров… возникает ингаляционное отравление. То есть выделяется сероводород и летучие вещества», — пояснил медик.