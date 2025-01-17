Врач объяснил, чем опасны для человека пары мазута
Врач Осипов: При вдыхании паров мазута может возникнуть ингаляционное отравление
Пары мазута, которыми дышат волонтёры и спасатели во время очистки черноморского побережья, опасны для здоровья. Об этом заявил заслуженный врач России Андрей Осипов в эфире радио «Комсомольская правда».
«Мазут — это химическое вещество. В его составе есть и углерод, и водород, и сера, и азот и, кстати, кислород. При вдыхании паров… возникает ингаляционное отравление. То есть выделяется сероводород и летучие вещества», — пояснил медик.
Человек, отравившийся парами мазута, может испытывать головные боли, тошноту, слабость, у него могут появиться высыпания на коже. Токсичное вещество также может всасываться в организм через кожу, поэтому важно носить не только защитные маски, но и специальную экипировку. Кроме того, необходимо делать регулярные перерывы в работе, чтобы свести к минимуму все риски.
Ранее Life.ru писал, что мазутное пятно, образовавшееся в Чёрном море в результате крушения танкеров 15 декабря, дошло уже до побережья Крыма. По данным на 17 января, с полуострова вывезли 458 тонн загрязнённого песка и гальки. В настоящее время акватории Анапы и Севастополя удалось полностью очистить от нефтепродуктов. Однако не исключено, что остатки могут вытечь из танкеров летом, что омрачит отдых на Чёрном море. Несмотря на это, российские туристы не готовы отказываться от поездки в Анапу этим летом. Люди приняли выжидательную позицию. Тем временем турэксперты называют другие, не менее привлекательные направления для отпуска. Например, для поездки рекомендуют Калининград, Карелию и Дагестан.