Авиакатастрофа в США
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Регион
30 января, 08:45

Тренер Мишин проникновенно прокомментировал авиакатастрофу с фигуристами в США

Алексей Мишин прокомментировал крушение лайнера с фигуристами в США

Вадим Наумов и Евгения Шишкова. Обложка © ТАСС / Семенов Г.

Вадим Наумов и Евгения Шишкова. Обложка © ТАСС / Семенов Г.

Знаменитый тренер по фигурному катанию Алексей Мишин в разговоре с Life.ru прокомментировал крушение самолёта в США, на борту которого, предположительно, находились бывшие российские фигуристы, в том числе чемпионы мира Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

«Сам факт, если с Шишковой и Наумовым случилась эта беда, эта трагедия, о ней очень больно говорить. Сейчас совсем не место говорить о переезде в Америку. Надо говорить о них как о людях и скорбеть. Скорбеть о тех людях, которые погибли вместе с ними», — отметил Мишин.

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Фигурист Маравилла чудом избежал авиакатастрофы в Вашингтоне из-за собаки

Ранее сообщалось, что роковым рейсом с чемпионата США в Канзасе возвращались многие фигуристы, в том числе дети российских эмигрантов.

Напомним, пассажирский самолёт Bombardier столкнулся с вертолётом в воздухе и упал в реку вблизи аэропорта в Вашингтоне. На борту находилось 64 человека, в том числе 60 пассажиров. Самолёт разорвало на части. Вертолёт совершал тренировочный полёт, на его борту было трое военных. На данный момент известно о 19 погибших.

Ольга Годуненко
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