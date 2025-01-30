Тренер Мишин проникновенно прокомментировал авиакатастрофу с фигуристами в США

Знаменитый тренер по фигурному катанию Алексей Мишин в разговоре с Life.ru прокомментировал крушение самолёта в США, на борту которого, предположительно, находились бывшие российские фигуристы, в том числе чемпионы мира Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

«Сам факт, если с Шишковой и Наумовым случилась эта беда, эта трагедия, о ней очень больно говорить. Сейчас совсем не место говорить о переезде в Америку. Надо говорить о них как о людях и скорбеть. Скорбеть о тех людях, которые погибли вместе с ними», — отметил Мишин.