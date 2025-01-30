Диспетчер за 20 секунд до авиакатастрофы в США просил вертолёт пропустить самолёт

Авиадиспетчер за 20 секунд до катастрофы над Вашингтоном попросил вертолёт пропустить гражданский лайнер. Об этом свидетельствует запись переговоров, сообщает РИА «Новости».

«PAT25, вы видите CRJ (пассажирский лайнер. — Прим. Life.ru)? PAT25, проходите за CRJ», — сказал диспетчер.