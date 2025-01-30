Диспетчер за 20 секунд до авиакатастрофы в США просил вертолёт пропустить самолёт
РИАН: Диспетчер просил вертолёт пропустить лайнер за 20 секунд до столкновения
Авиадиспетчер за 20 секунд до катастрофы над Вашингтоном попросил вертолёт пропустить гражданский лайнер. Об этом свидетельствует запись переговоров, сообщает РИА «Новости».
«PAT25, вы видите CRJ (пассажирский лайнер. — Прим. Life.ru)? PAT25, проходите за CRJ», — сказал диспетчер.
Экипаж военного вертолёта никак не отреагировал на вопрос диспетчера. А через 20 секунд уже раздался женский крик. По предварительной информации, столкновение произошло на высоте около 91 метра.
Напомним, 30 января пассажирский самолёт Bombardier столкнулся с военным вертолётом Black Hawk в небе и упал в реку Потомак у аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. По предварительным данным, на борту воздушного судна было 64 человека. На борту вертолёта — трое военнослужащих. Сейчас известно о 19 жертвах авиакатастрофы. В числе пассажиров находились русскоговорящие фигуристы и тренеры, участвовавшие в чемпионате США. Песков подтвердил печальные данные о россиянах в упавшем самолёте. В Москве соболезнуют людям, потерявшим своих близких в этой трагедии.
TACC / AP / Alex Brandon