«Вседозволенность»: В Госдуме назвали причину авиакатастрофы в США и провели аналогию с Украиной

Причиной авиакатастрофы с пассажирским самолётом и военным вертолётом в США стала вседозволенность, которой уже давно во всех сферах американской жизни, как привилегией пользуется Пентагон. Такое мнение в разговоре с Life.ru высказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

«Характерно, что в пассажирский авиалайнер врезался военный вертолёт — причиной, похоже, стала вседозволенность, которой давно уже во всех сферах американской жизни пользуется, как привилегией, Пентагон. Президент Трамп утверждает, что военные упрямо шли на сближение и свернуть их с курса не смогли ни предупреждения гражданских пилотов, ни диспетчер с вышки аэропорта», — отметил парламентарий.