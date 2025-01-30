«Вседозволенность»: В Госдуме назвали причину авиакатастрофы в США и провели аналогию с Украиной
Депутат Журавлёв: Причиной авиакатастрофы в США стала вседозволенность Пентагона
Причиной авиакатастрофы с пассажирским самолётом и военным вертолётом в США стала вседозволенность, которой уже давно во всех сферах американской жизни, как привилегией пользуется Пентагон. Такое мнение в разговоре с Life.ru высказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.
«Характерно, что в пассажирский авиалайнер врезался военный вертолёт — причиной, похоже, стала вседозволенность, которой давно уже во всех сферах американской жизни пользуется, как привилегией, Пентагон. Президент Трамп утверждает, что военные упрямо шли на сближение и свернуть их с курса не смогли ни предупреждения гражданских пилотов, ни диспетчер с вышки аэропорта», — отметил парламентарий.
Депутат добавил, что к катастрофе может привести и упрямое следование каким-то только Пентагону известным ориентирам в украинском конфликте. Ведь не секрет ведь, что все крупные операции ВСУ планируют американские военные, которые зачастую не обладают ни знанием о предмете, ни гибкостью в исполнении приказов, указал собеседник Life.ru. В заключение Журавлёв посоветовал россиянам не летать в недружественные страны.
Пассажирский самолёт Bombardier PSA Airlines, как сообщал Life.ru, 30 января столкнулся с военным вертолётом Black Hawk в небе и упал в реку Потомак у аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. По предварительным данным, на борту воздушного судна было 64 человека — 60 пассажиров и 4 члена экипажа. На борту вертолёта — трое военнослужащих. Как передают СМИ, из воды достали тела уже более 30 человек, по официальным данным — 28. Сообщалось, что лайнером летели бывшие российские фигуристы.
ТАСС / EPA