В Курской области 2 февраля стартовала Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0». В торжественном открытии мероприятия приняли участие Герой России, участник президентской программы «Время Героев», председатель правления Движения Первых Артур Орлов, Герой России, Начальник Главного Штаба движения «Юнармия», участник президентской программы «Время Героев», заместитель председателя правления Движения Первых Владислав Головин, а также директор Центра «ВОИН» Дмитрий Шевченко. Они посетили мемориальный комплекс «Курская битва», где почтили память героев, возложив цветы. Также гости мероприятия приняли участие в открытии Регионального Центра Первых, который станет новым местом притяжения для активной молодёжи региона. Кроме того, Орлов, Головин и Шевченко встретились с детьми, которые проживают в пунктах временного размещения.

В Курской области стартовал новый сезон военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Видео © Движение Первых

«Движение Первых вместе с Юнармией и Центром «ВОИН» запустило Всероссийскую военно-патриотическую игру «Зарница 2.0» в Курске, легендарном Городе воинской славы. Это действительно символично. Как и 82 года назад мы отстаиваем на Курской земле свою свободу и своё будущее. Как и тогда мы боремся с нацизмом – с теми, кто стирает из памяти народа подвиг собственных дедов и прадедов. Как и наши героические предшественники мы неизменно говорим: «Наше дело правое – мы победим!». Каждый участник Зарницы 2.0 – наследник нашего великого прошлого», — подчеркнул Орлов.

Он отметил, что ребята сохраняют историческую память, стремятся жить, учиться и трудиться в родной стране на благо общества. Они являются настоящими патриотами и будущим России. Орлов выразил уверенность, что «Зарница 2.0», которая посвящена Году защитника Отечества и Победе в Великой Отечественной войне, станет для каждого участника игры символом единства и несокрушимости нашей великой Родины.

Церемония открытия мероприятия началась с исполнения гимна России. Затем были торжественно вынесены государственный флаг РФ, флаг Курской области, флаг движения «Юнармия» и флаг Центра «ВОИН». Также было представлено знамя «Зарницы 2.0». Символичным моментом стало нажатие кнопки, которое доверили самым важным участникам проекта — детям. Именно они стали частью большой истории патриотического воспитания, запустив новый сезон.

Символичным моментом стало нажатие кнопки, которое доверили самым важным участникам проекта — детям. Именно они стали частью большой истории патриотического воспитания, запустив новый сезон. На церемонии открытия участники первого сезона игры торжественно передали знамя «Зарницы 2.0» тем, кто готовится впервые принять участие во втором сезоне проекта. Также началась заявочная кампания игры.

«Зарница 2.0» объединяет ребят со всей страны, учит их работать в команде, критически и стратегически мыслить. В «Юнармии» на протяжении всего года ребята занимаются начальной военной подготовкой, участвуют в спортивных соревнованиях, изучают историю и заботятся о её сохранении. «Зарница 2.0» даёт юнармейцам возможность проявить себя, на деле показать на что способен, раскрыть потенциал и зарядиться незабываемыми эмоциями. Мы даём старт новому сезону игры на Курской земле», — отметил Головин.

Он добавил, что здесь и сейчас бойцы СВО продолжают защищать Родину, как и наши героические предки. А участники «Зарница 2.0» — это хранители истории, традиций и подвигов героев разных времён, но в то же время и будущее России. Головин не сомневается, что на игре ребята найдут много новых друзей, получат невероятный заряд энергии и оставят эти воспоминания в своём сердце на всю жизнь.

В рамках посещения мемориального комплекса «Курская битва» экскурсию по музею «Юные защитники Родины» провели участники Движения Первых. Они рассказали о подвигах молодых героев, которые отдали свои жизни за родную страну.

После церемонии открытия Центра Первых и экскурсии по нему состоялось завершение официальной части — открытый диалог с участниками Совета Первых и юнармейцами. В ходе беседы обсуждались важные вопросы патриотического воспитания молодёжи и развития новых проектов на базе Центра. Также в рамках визита прошла передача гуманитарного груза временным переселенцам, проживающим в пунктах временного размещения. Гости встретились с детьми, находящимися в ПВР, уделив внимание их истории, поддержке и возможностям участия в образовательных и патриотических инициативах.

«Военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» — флагманский совместный проект Центра «ВОИН» и Движения Первых. В 2024 году инструкторы Центра были задействованы в проведении как региональных и окружных этапов, так и всероссийского финала, который с большим успехом прошёл в сентябре в патриотической столице России — Волгограде и объединил 600 ребят из 46 регионов страны. Наши специалисты взяли на себя множество задач: они занимались подготовкой команд к соревнованиям, обеспечивали судейство на этапах и строго следили за соблюдением мер безопасности участников», — сказал Шевченко.

«Зарница 2.0», по его словам, будет по-настоящему особенной, ведь она проводится в год 80-летия Великой Победы, что станет дополнительной мотивацией для ребят, которые, уверен Шевченко, покажут только самые высокие результаты.

«Зарница 2.0» — это масштабная всероссийская игра, которая проводится с использованием цифровых технологий и является флагманским проектом Движения Первых. В рамках игры проводятся мероприятия, направленные на патриотическое воспитание, физическую подготовку и обучение основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков. В игре могут участвовать школьники в возрасте от 7 до 17 лет, а также студенты средних профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 18 до 21 года из всех регионов России. Цель проекта — улучшить систему патриотического воспитания молодых граждан Российской Федерации, сформировать у них чувство долга по защите своей страны и любовь к Родине, её научному и культурному наследию.

В новом сезоне игры произошли изменения. Введена категория для обучающихся СПО в возрасте от 18 до 21 года. Количество участников в отряде увеличено до 10 человек, а количество отрядов от одной образовательной организации не ограничено. Роли в отряде: командир, штурмовик, медик, сапёр, оператор БПЛА, военкор, политрук. Состязания по условно-военным специальностям начнутся с отборочного этапа. Окружной этап для старшей возрастной категории пройдёт в формате окружных сборов, включающих слаживание отрядов и военно-тактическую игру. Пересмотрены индивидуальные состязания для командира отряда, штурмовика и военкора.

Заявочная кампания началась 2 февраля. В феврале также пройдёт отборочный этап. С 1 марта по 16 апреля состоятся муниципальные этапы, за которыми последуют региональные – с 17 апреля по 31 мая. Для старшей возрастной категории запланированы окружные сборы, а для участников средней возрастной категории и обучающихся СПО окружные этапы, которые пройдут с июня по июль. Финал Игры намечен на сентябрь 2025 года.