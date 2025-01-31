Пилот, совершивший чудо на Гудзоне, раскритиковал аэропорт Рейгана за устаревшие технологии
Пилот Селинбергер из «Чудо на Гудзоне»: Технологии в аэропорту Рейгана устарели
Кадр из фильма «Чудо на Гудзоне» (2016) реж. Клинт Иствуд, сцен. Тодд Кормарники / © сайт «Кинопоиск»
Пилот Чесли Селинбергер, который в 2009 году успешно приземлил «Аэробус-320» в реку Гудзон после столкновения со стаей гусей, высказал свое мнение о технологических проблемах в аэропорту имени Рейгана. В интервью для газеты New York Times он отметил, что в этом аэропорту, где накануне произошло столкновение гражданского самолета с военным вертолётом, используются устаревшие технологии.
Селинбергер пояснил, что пилоты, работающие в аэропорту имени Рейгана, нуждаются в дополнительной подготовке из-за высокой плотности воздушного движения и коротких взлетно-посадочных полос. По его словам, этот аэропорт считается одним из самых сложных для пилотов в США и был построен в конце 1930-х годов.
«С тех пор он практически не изменился. Хотя мы внедрили некоторые новые технологии, многие из них уже устарели», - добавил он.
Кроме того, Селинбергер отметил, что экипажу самолета помешали два фактора при попытке избежать столкновения с вертолетом: темнота и снижение над водой.
«В ночное время гораздо сложнее увидеть другие воздушные суда. Ты можешь различить только их огни... Ночью всё становится намного труднее», - подчеркнул он.
Напомним, что Селинбергер служил в ВВС США с 1973 по 1980 годы, а в 2009 году был командиром экипажа «Аэробуса», который столкнулся с птицами. Он спас жизни 150 пассажиров и четырех членов экипажа, посадив борт на холодные воды реки Гудзон в Нью-Йорке.
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