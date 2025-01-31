Пилот, совершивший чудо на Гудзоне, раскритиковал аэропорт Рейгана за устаревшие технологии

Пилот Чесли Селинбергер, который в 2009 году успешно приземлил «Аэробус-320» в реку Гудзон после столкновения со стаей гусей, высказал свое мнение о технологических проблемах в аэропорту имени Рейгана. В интервью для газеты New York Times он отметил, что в этом аэропорту, где накануне произошло столкновение гражданского самолета с военным вертолётом, используются устаревшие технологии.

Селинбергер пояснил, что пилоты, работающие в аэропорту имени Рейгана, нуждаются в дополнительной подготовке из-за высокой плотности воздушного движения и коротких взлетно-посадочных полос. По его словам, этот аэропорт считается одним из самых сложных для пилотов в США и был построен в конце 1930-х годов.

«С тех пор он практически не изменился. Хотя мы внедрили некоторые новые технологии, многие из них уже устарели», - добавил он.

Кроме того, Селинбергер отметил, что экипажу самолета помешали два фактора при попытке избежать столкновения с вертолетом: темнота и снижение над водой.

«В ночное время гораздо сложнее увидеть другие воздушные суда. Ты можешь различить только их огни... Ночью всё становится намного труднее», - подчеркнул он.