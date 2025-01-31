Экс-пилот Black Hawk объяснил, почему экипаж вертолёта не заметил лайнер American Airlines над Вашингтоном

По словам отставного офицера, обычно экипаж Black Hawk должен состоять из 4 человек, но в роковую ночь на борту вертолёта их было всего трое, что нормально для тренировочного полёта.

«Обычно сзади находятся два командира экипажа, оба смотрят по сторонам под углом обзора 90 градусов по отношению к двум пилотам спереди, и каждый из них — это пара глаз, которые могут видеть гораздо больше, в некоторых случаях даже больше, чем пилоты», — сказал Гоб в эфире телеканала Fox News.