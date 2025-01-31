Экс-пилот Black Hawk объяснил, почему экипаж вертолёта не заметил лайнер American Airlines над Вашингтоном
Экс-пилот Black Hawk: Экипаж вертолёта не видел самолёт из-за усечённого состава
Пилоты вертолёта Black Hawk, врезавшегося в пассажирский самолёт в Вашингтон, могли не заметить лайнер American Airlines из-за ограниченного состава экипажа. Такое предположение высказал подполковник армии США в отставке Дэрин Гоб.
По словам отставного офицера, обычно экипаж Black Hawk должен состоять из 4 человек, но в роковую ночь на борту вертолёта их было всего трое, что нормально для тренировочного полёта.
«Обычно сзади находятся два командира экипажа, оба смотрят по сторонам под углом обзора 90 градусов по отношению к двум пилотам спереди, и каждый из них — это пара глаз, которые могут видеть гораздо больше, в некоторых случаях даже больше, чем пилоты», — сказал Гоб в эфире телеканала Fox News.
Напомним, вечером 29 января пассажирский самолёт столкнулся с военным вертолётом у аэропорта Вашингтона. Жертвами трагедии стали 67 человек, из реки Потомак уже достали 40 тел. В числе погибших оказались российские фигуристы, которые летели с соревнований. У троих из них были российские паспорта. Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель россиян в авиакатастрофе над Вашингтоном и заявил, что ему «очень-очень жаль». В Кремле заявили, что контактируют с США по поводу крушения самолёта.
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