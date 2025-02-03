Жительница «Алых парусов» рассказала Life.ru о странном запахе после сигнала тревоги

Эвакуированных жителей московского ЖК «Алые паруса», где сегодня утром прогремел взрыв, не пустят домой до вечера. Об этом в беседе с Life.ru рассказала одна из живущих там женщин. Она призналась, что ей было очень страшно.

«Страшно было. Вы не видели сколько здесь было машин: столько пожарных, столько скорой помощи, ещё этот вертолёт напугал. Очень страшно, ну конечно. До вечера домой, сказали не пустят. Эвакуировали всех. Сейчас ждём в холле здесь. Я сначала про консьержа подумала, но потом увидела, что он жив-здоров. Женщина хорошая пострадала <...> Я не видела и не знаю, как сильно она пострадала, просто мы знакомы. Её жалко, её очень жалко. Её зовут Даша», — рассказала наша собеседница.