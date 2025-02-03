Жительница «Алых парусов» рассказала Life.ru о странном запахе после сигнала тревоги
Life.ru: Эвакуированных жителей «Алых парусов» не пустят домой до вечера
ЖК «Алые паруса». Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Эвакуированных жителей московского ЖК «Алые паруса», где сегодня утром прогремел взрыв, не пустят домой до вечера. Об этом в беседе с Life.ru рассказала одна из живущих там женщин. Она призналась, что ей было очень страшно.
Жительница «Алых парусов» рассказала о взрыве, эвакуации и пострадавшей соседке. Видео © Life.ru
«Страшно было. Вы не видели сколько здесь было машин: столько пожарных, столько скорой помощи, ещё этот вертолёт напугал. Очень страшно, ну конечно. До вечера домой, сказали не пустят. Эвакуировали всех. Сейчас ждём в холле здесь. Я сначала про консьержа подумала, но потом увидела, что он жив-здоров. Женщина хорошая пострадала <...> Я не видела и не знаю, как сильно она пострадала, просто мы знакомы. Её жалко, её очень жалко. Её зовут Даша», — рассказала наша собеседница.
Женщина добавила, что после объявления тревоги по зданию пошёл странный запах. Эвакуировались жильцы по лестнице — лифтом в такой ситуации пользоваться опасно.
Напомним, сегодня утром в элитном московском ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице прогремел взрыв. Ранения получили четверо человек, один погиб. СК РФ возбудил уголовное дело. Предполагается, что целью атаки был основатель батальона «Арбат» и президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Правоохранители считают, что это была попытка заказного убийства с использованием взрывного устройства дистанционной активации. Есть сведения, что взрывом Саркисяну оторвало ногу и он находится в состоянии комы.