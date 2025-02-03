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Регион
3 февраля, 11:16

Четыре лифта повреждено взрывом в московском ЖК «Алые Паруса»

В жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы, где сегодня произошёл врыв, повреждено четыре лифта. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель экстренных служб столицы.

«По предварительной информации, взрывом в холле повреждены четыре лифта», — сказал собеседник агентства.

Сейчас на месте нет специалистов. Спасатели завершили работу на территории трагедии.

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Сегодня утром в московском жилом комплексе «Алые Паруса» произошёл взрыв. По предварительной версии, неизвестные попытались убить Армена Саркисяна, основателя батальона «Арбат» и президента Федерации бокса ДНР. В результате взрыва он потерял часть левой ноги и вскоре скончался, не приходя в сознание. Помимо него погиб ещё один человек. Life.ru публиковал список пострадавших. Следствие предполагает, что самодельное взрывное устройство могло быть спрятано под диванами в холле. Мощность бомбы составила 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте.

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Life.ru

Наталья Афонина
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