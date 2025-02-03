Психолог рассказала об опасности, которая подстерегает юных исполнительниц хита «Сигма бой»
Психолог Швецова: Слава может вскружить голову исполнительницам хита «Сигма бой»
Исполнительницы хита «Сигма бой». Фото © VK / Мария Янковская
Старший преподаватель кафедры психологии Университета мировых цивилизаций имени Жириновского Иванна Швецова рассказала об опасности ранней популярности, которая обрушилась на исполнительниц хита «Сигма бой» 12-летнюю Марию Янковскую и 11-летнюю Betsy. По словам эксперта, бешеная слава может вскружить девочкам голову, из-за чего они могут решить, что теперь избранные.
«Если есть слава, будто можно и не следовать каким-то правилам, которые раньше необходимо было выполнять. Авторитеты перестают существовать, ведь ребёнок считает себя самостоятельным и взрослым, поэтому он может не прислушиваться к тому, что рекомендуют взрослые», — высказалась Швецова в беседе с aif.ru.
Также может исказиться понимание дружбы. Теперь с девочками хотят дружить многие люди, которые раньше не проявляли к ним интерес. А в 10, 12 и 13 лет трудно в таком разобраться, отметила психолог.
Кроме того, серьёзную травму в дальнейшем может нанести потеря популярности. Такое часто бывает, когда во взрослом возрасте внешность и вокальные данные исполнителей меняются, и они уже не такие востребованные, как в детстве.
Как ранее писал Life.ru, песня «Сигма бой» Марии Янковской и Betsy стала настоящим хитом. Однако далеко не все оценили композицию. Например, против неё выступила немецкий политик Нэла Риль. По её словам, эта композиция пропагандирует пророссийские идеологии и негативно воздействует на молодёжь. К хиту возникли вопросы и в России. В Генпрокуратуру РФ обратились представители движения «Сорок сороков» из-за откровенного танца школьниц. В свою очередь в МИД РФ встали на защиту школьниц. Девочек также поддержали в Госдуме. В частности, Виталий Милонов потребовал остановить травлю блогерш, назвав их песню «музыкальным прорывом» и «могильной плитой» для западной цивилизации. Также за юных звёзд заступилась депутат Светлана Бессараб.