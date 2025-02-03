Психолог рассказала об опасности, которая подстерегает юных исполнительниц хита «Сигма бой»

Старший преподаватель кафедры психологии Университета мировых цивилизаций имени Жириновского Иванна Швецова рассказала об опасности ранней популярности, которая обрушилась на исполнительниц хита «Сигма бой» 12-летнюю Марию Янковскую и 11-летнюю Betsy. По словам эксперта, бешеная слава может вскружить девочкам голову, из-за чего они могут решить, что теперь избранные.

«Если есть слава, будто можно и не следовать каким-то правилам, которые раньше необходимо было выполнять. Авторитеты перестают существовать, ведь ребёнок считает себя самостоятельным и взрослым, поэтому он может не прислушиваться к тому, что рекомендуют взрослые», — высказалась Швецова в беседе с aif.ru.

Также может исказиться понимание дружбы. Теперь с девочками хотят дружить многие люди, которые раньше не проявляли к ним интерес. А в 10, 12 и 13 лет трудно в таком разобраться, отметила психолог.