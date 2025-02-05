Коммунальщики отсудили у террористки Треповой* почти 200 тысяч рублей

У террористки Дарьи Треповой* обнаружились огромные долги по квартире в Санкт-Петербурге. По данным телеграм-канала SHOT , коммунальщики отсудили у неё 170 тысяч рублей из-за долгов, которые копились 10 лет.

Квартиру на улице Артиллерийской Трепова* получила ещё в 2014 году в наследство от отца. Однако с тех пор за неё никто не платил. Всего накопилось 169 тысяч 526 рублей долга. Террористка участвовала в заседании по ВКС, согласилась с иском и попросила дать ей возможность выплатить долг в рассрочку. Кроме этого, она также заплатит 4,6 тысячи рублей госпошлины.