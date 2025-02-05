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Регион
5 февраля, 10:25

Коммунальщики отсудили у террористки Треповой* почти 200 тысяч рублей

SHOT: У Треповой* отсудили 170 тыс. руб. из-за долгов по квартире в Петербурге

Дарья Трепова*. Фото © Telegram / SHOT

Дарья Трепова*. Фото © Telegram / SHOT

У террористки Дарьи Треповой* обнаружились огромные долги по квартире в Санкт-Петербурге. По данным телеграм-канала SHOT, коммунальщики отсудили у неё 170 тысяч рублей из-за долгов, которые копились 10 лет.

Квартиру на улице Артиллерийской Трепова* получила ещё в 2014 году в наследство от отца. Однако с тех пор за неё никто не платил. Всего накопилось 169 тысяч 526 рублей долга. Террористка участвовала в заседании по ВКС, согласилась с иском и попросила дать ей возможность выплатить долг в рассрочку. Кроме этого, она также заплатит 4,6 тысячи рублей госпошлины.

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Напомним, что девушка совершила теракт в 2023 году. В результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский. Трепова* передала ему статуэтку, начинённую взрывчаткой. Террористку приговорили к 27 годам лишения свободы. Позже появилась информация о её госпитализации из-за депрессии и раскола личности. Мать девушки пожаловалась, что она перестала поддерживать связь с близкими. По её словам, о расколе личности дочери она узнала из СМИ. Позднее ФСИН опроверг информацию о госпитализации.

* Внесена в список террористов и экстремистов.

Алена Пенчугина
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