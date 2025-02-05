Коммунальщики отсудили у террористки Треповой* почти 200 тысяч рублей
SHOT: У Треповой* отсудили 170 тыс. руб. из-за долгов по квартире в Петербурге
Дарья Трепова*. Фото © Telegram / SHOT
У террористки Дарьи Треповой* обнаружились огромные долги по квартире в Санкт-Петербурге. По данным телеграм-канала SHOT, коммунальщики отсудили у неё 170 тысяч рублей из-за долгов, которые копились 10 лет.
Квартиру на улице Артиллерийской Трепова* получила ещё в 2014 году в наследство от отца. Однако с тех пор за неё никто не платил. Всего накопилось 169 тысяч 526 рублей долга. Террористка участвовала в заседании по ВКС, согласилась с иском и попросила дать ей возможность выплатить долг в рассрочку. Кроме этого, она также заплатит 4,6 тысячи рублей госпошлины.
Напомним, что девушка совершила теракт в 2023 году. В результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский. Трепова* передала ему статуэтку, начинённую взрывчаткой. Террористку приговорили к 27 годам лишения свободы. Позже появилась информация о её госпитализации из-за депрессии и раскола личности. Мать девушки пожаловалась, что она перестала поддерживать связь с близкими. По её словам, о расколе личности дочери она узнала из СМИ. Позднее ФСИН опроверг информацию о госпитализации.
* Внесена в список террористов и экстремистов.